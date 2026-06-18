Perisic cân bằng kỷ lục của Messi

Sáng 18/6, Ivan Perisic kịp ghi dấu ấn bằng cột mốc đáng nhớ dù Croatia thất bại 2-4 trước tuyển Anh ở trận ra quân bảng L World Cup 2026.

Perisic cân bằng thành tích kiến tạo của Messi.

Pha kiến tạo của ngôi sao 37 tuổi cho Petar Musa không đủ giúp Croatia giành điểm, nhưng đưa anh vào nhóm những cầu thủ làm nên lịch sử ở World Cup. Theo Opta, Perisic có ít nhất một pha kiến tạo ở 4 kỳ World Cup khác nhau.

Kể từ khi dữ liệu chi tiết được ghi nhận từ năm 1966, duy nhất Lionel Messi làm được điều tương tự. Thành tích giúp Perisic cân bằng kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm của siêu sao người Argentina, qua đó khẳng định sự bền bỉ đáng kinh ngạc trên đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong suốt hơn một thập kỷ khoác áo đội tuyển Croatia, Perisic luôn là một trong những nhân tố quan trọng. Từ World Cup 2014, 2018, 2022 cho đến giải đấu năm nay, cầu thủ chạy cánh kỳ cựu liên tục để lại dấu ấn bằng những bàn thắng và các đường chuyền quyết định.

Hiện tại, Messi cùng cố huyền thoại Diego Maradona giữ kỷ lục sở hữu nhiều kiến tạo nhất lịch sử World Cup với 8 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Trong khi đó, Perisic cũng ghi dấu ấn với 6 kiến tạo.

Ở trận gặp Anh, Croatia khởi đầu không tệ nhưng không thể chống đỡ sức mạnh tấn công của đối thủ. Đội bóng áo caro để thủng lưới 4 lần và chấp nhận thất bại ngay trong ngày ra quân. Tuy nhiên, Perisic là điểm sáng với kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến.

Cùng với Luka Modric, World Cup 2026 có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của Perisic.

Video Croatia cân bằng tỷ số 1-1 trước Anh Cú dứt điểm quyết đoán ngoài vòng cấm của Martin Baturina vào lưới tuyển Anh giúp Croatia gỡ hòa trong trận ra quân sáng 18/6.