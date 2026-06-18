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Thể thao World Cup 2026

Vì sao 1.248 cầu thủ bị FIFA quét toàn thân ở World Cup?

  • Thứ năm, 18/6/2026 15:16 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Tại World Cup 2026, FIFA lần đầu sử dụng công nghệ quét 3D toàn bộ cầu thủ và bóng thông minh để xử lý việt vị với độ chính xác chưa từng có.

World Cup dùng bản sao 3D của toàn bộ cầu thủ.

Một trong những công nghệ tâm điểm của World Cup 2026 là hệ thống "bản sao số" 3D của toàn bộ cầu thủ tham dự giải. Đây là công nghệ được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) triển khai nhằm nâng cao độ chính xác trong các tình huống việt vị và hỗ trợ công tác trọng tài.

Theo George Cox, kiến trúc sư giải pháp của Lenovo, đối tác công nghệ của FIFA, toàn bộ 1.248 cầu thủ góp mặt tại World Cup năm nay đều được quét cơ thể để tạo ra các mô hình 3D chính xác gần như tuyệt đối. Những "cặp song sinh kỹ thuật số" này được sử dụng trong hệ thống VAR bán tự động thế hệ mới.

"Chúng tôi chỉ cần khoảng 30 giây với mỗi cầu thủ trong buồng quét chuyên dụng. Sau đó, mất từ 2 đến 3 giờ để hoàn thiện một mô hình 3D riêng biệt, bảo đảm từng cầu thủ có hình ảnh chính xác nhất", Cox cho biết.

Công nghệ mới kết hợp với trái bóng thông minh gắn cảm biến, có khả năng ghi nhận tới 500 dữ liệu mỗi giây. Nhờ đó, hệ thống có thể xác định chính xác thời điểm bóng chạm chân cầu thủ, giúp các tình huống việt vị được xử lý nhanh hơn và hạn chế sai sót của con người.

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Trái bóng thông minh gắn cảm biến giúp Thụy Điển không bị mất một bàn thắng trước Tunisia.

Theo FIFA, các trợ lý trọng tài giờ có thể nhận tín hiệu cảnh báo việt vị trực tiếp qua tai nghe chỉ vài giây sau khi tình huống xảy ra, thay vì phải chờ pha bóng kết thúc như trước. Điều này giúp trận đấu diễn ra liền mạch hơn và giảm đáng kể thời gian chờ VAR.

Công nghệ mới phát huy hiệu quả từ những ngày đầu giải. Một trong những tình huống đáng chú ý là bàn thắng của Thụy Điển, khi hệ thống cảm biến trên bóng xác nhận tiền đạo Alexander Isak chạm bóng trước khi đồng đội ghi bàn, qua đó giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác.

Bên cạnh VAR, FIFA còn tiếp tục thử nghiệm hệ thống "Referee View", camera gắn trên người trọng tài, mang đến góc nhìn trực tiếp từ sân cỏ. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo trong ổn định hình ảnh và xử lý dữ liệu, World Cup 2026 đang trở thành sân khấu cho những bước tiến công nghệ lớn nhất lịch sử bóng đá.

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World Cup 2026 FIFA World Cup 2026

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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