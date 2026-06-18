Henry bóc trần vấn đề lớn của Ronaldo

Thierry Henry chỉ ra vấn đề trong cách chơi của Cristiano Ronaldo sau khi tuyển Bồ Đào Nha hòa 1-1 trước CHDC Congo thuộc bảng K World Cup 2026.

Ronaldo gây thất vọng trước CHDC Congo.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 973 bàn trong sự nghiệp, trong đó có 143 bàn cho tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn bàn thắng đến khi anh thi đấu ở vai trò dạt cánh, thay vì một trung phong thuần túy như hiện tại.

Theo Henry, chính sự thay đổi vai trò đó tạo ra vấn đề trong lối chơi của Bồ Đào Nha. Trên FOX, cựu danh thủ người Pháp chỉ ra một tình huống điển hình. Khi Cristiano Ronaldo di chuyển vào khu vực Bruno Fernandes có thể dứt điểm, anh vô tình thu hẹp khoảng trống thay vì kéo giãn hàng thủ đối phương.

Henry nhấn mạnh: "Điều quan trọng là đội phải ghi bàn, không phải cá nhân bạn phải ghi bàn". Ông cho rằng nếu Ronaldo di chuyển đúng vào khu vực cấm địa, anh có thể kéo hậu vệ theo và mở ra cơ hội cho đồng đội dứt điểm dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc quá mong muốn ghi bàn khiến các pha di chuyển trở nên kém hiệu quả và dễ bị đối phương bắt bài.

Trên sân NRG, Ronaldo được nhìn thấy nhiều lần tỏ ra bực bội khi không thể ghi bàn. Điều đó lý giải phần nào sự bế tắc của Bồ Đào Nha trong trận đấu, khi hàng công thiếu sự gắn kết và tính linh hoạt cần thiết.

Thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn được đánh giá đủ khả năng vượt qua vòng bảng khi còn hai trận gặp Uzbekistan và Colombia. Tuy nhiên, việc Ronaldo có tiếp tục đá chính hay không trở nên khó đoán, bởi phương án Goncalo Ramos được xem như giải pháp giúp tăng sự cân bằng và tốc độ cho hàng công.

Joao Neves bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.