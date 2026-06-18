Ronaldo lên tiếng sau trận hòa thất vọng CHDC Congo

Cristiano Ronaldo khẳng định Bồ Đào Nha không thiếu gì sau trận hòa 1-1 CHDC Congo ở trận ra quân tại bảng K World Cup 2026 sáng 18/6.

Cristiano Ronaldo không vui sau trận hòa của Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 18/6, đội tuyển Bồ Đào Nha vừa chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 đầy bất ngờ với CHDC Congo. Dù được đánh giá cao hơn hẳn, đoàn quân của Roberto Martinez không thể giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân tại Houston.

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào Ronaldo. Ngôi sao mang áo số 7 bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi, tình huống trực tiếp dẫn đến phản ứng thất vọng của tiền vệ Bruno Fernandes ngay trên sân.

Sau trận đấu, khi đang ký tặng người hâm mộ tại sân vận động, chân sút thuộc biên chế Al-Nassr có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với kênh Sport TV. Trước câu hỏi về nguyên nhân khiến đội nhà không thể giành chiến thắng, siêu sao 41 tuổi trả lời với vẻ mặt đầy suy tư nhưng vẫn giữ thái độ thực tế.

"Điều gì còn thiếu ư? Chẳng thiếu gì cả, đó mới chính là ý nghĩa của bóng đá. Bồ Đào Nha có thể đã thắng, nhưng cũng có thể đã thua. Kết quả có thể nghiêng về bất kỳ bên nào", anh khẳng định.

Trận hòa này buộc Bồ Đào Nha phải nỗ lực hơn trong các lượt trận kế tiếp của bảng K gặp Uzbekistan vào ngày 24/6 tới. Về phía CHDC Congo, đại diện châu Phi có thể cảm thấy hài lòng khi cầm chân thành công một trong những ứng cử viên vô địch.

Messi gọi, Ronaldo liệu có trả lời Hat trick đẳng cấp vào lưới Algeria trong ngày ra quân đủ khiến Messi phả hơi nóng vào màn chào sân của Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha rạng sáng 18/6.