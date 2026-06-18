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Thể thao World Cup 2026

Phản ứng của Ronaldo khi CĐV hô tên Messi

  • Thứ năm, 18/6/2026 03:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền đạo sinh năm 1985, Cristiano Ronaldo có ngày thi đấu không như ý khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 tại bảng K.

Mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc của Ronaldo sau trận hòa CHDC Congo. Khi siêu sao sinh năm 1985 tiến vào đường hầm, người hâm mộ đội tuyển châu Phi liên tục hô vang "Messi, Messi". Về phía Ronaldo, anh chỉ hướng lên khán đài, cảm ơn CĐV Bồ Đào Nha và dường như không bận tâm đến những lời chế nhạo.

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Ronaldo bình thản khi bị CĐV mỉa mai.

Rạng sáng 18/6, Ronaldo và các đồng đội gây thất vọng khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng K. Được HLV Roberto Martinez tin tưởng trao suất đá chính, Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không thể tạo ra dấu ấn đáng kể trên hàng công.

Theo Opta, Ronaldo trải qua 10 trận liên tiếp tại World Cup và EURO mà không ghi được bàn thắng nào. Trong khoảng thời gian đó, anh thực hiện tổng cộng 33 cú sút, trong đó có 11 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Trước CHDC Congo, Ronaldo không chỉ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Anh còn không có pha rê bóng thành công nào và cũng không tung ra được cú sút trúng đích. Số lần chạm bóng của CR7 trong cả trận chỉ là 25, một con số khá khiêm tốn khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 75%.

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Biểu cảm của Fernandes khi Ronaldo bỏ lỡ cơ hội

Tiền vệ Bruno Fernandes gây chú ý trong tình huống Cristiano Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ở trận gặp CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

2 giờ trước

Duy Anh

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