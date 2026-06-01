Biểu cảm của Fernandes khi Ronaldo bỏ lỡ cơ hội

Tiền vệ Bruno Fernandes gây chú ý trong tình huống Cristiano Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ở trận gặp CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

Tình huống diễn ra trong hiệp hai khi tiền vệ Francisco Conceicao thực hiện pha căng ngang thuận lợi từ cánh phải vào khu vực cấm địa của CHDC Congo. Bóng hướng đến vị trí của Ronaldo nhưng siêu sao 41 tuổi lại dứt điểm chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Máy quay truyền hình ngay lập tức ghi lại phản ứng đầy tiếc nuối của Fernandes. Ngôi sao của MU đứng ngay phía sau vị trí của Ronaldo và tỏ rõ sự thất vọng. Nhiều người cho rằng nếu bóng đến chân Fernandes, pha dứt điểm có thể đã mang về bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Fernandes tiếc nuối khi Ronaldo sút ra ngoài.

Tình huống kể trên phần nào phản ánh sự thiếu hiệu quả của hàng công Bồ Đào Nha trong ngày họ đánh rơi chiến thắng trước CHDC Congo. Trong cả trận, đại diện châu Âu thậm chí còn có số lần dứt điểm ít hơn đối thủ (7 so với 8) dù kiểm soát bóng áp đảo.

Trong khi đó, cá nhân Fernandes cũng không có trận đấu tốt trước CHDC Congo. Được xếp đá ở vị trí sở trường, tiền vệ của MU chỉ tạo ra một cơ hội ghi bàn trong cả trận dù nhận được sự hỗ trợ từ Vitinha và Joao Neves. Sợi dây liên kết giữa Fernandes và trung phong Ronaldo cũng khá mờ nhạt.

Trận hòa 1-1 không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha tại bảng K. Tuy nhiên, đại diện châu Âu cần sớm cải thiện chất lượng lối chơi ở hai trận còn lại của vòng bảng.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.