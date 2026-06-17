Cú sút gần 110 km/h gây sửng sốt của Messi

Những dữ liệu từ công nghệ trên trái bóng Trionda đã góp phần khắc họa rõ nét hơn màn trình diễn xuất sắc của Lionel Messi.

Messi rực sáng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở bảng J World Cup 2026 hôm 17/6, Messi ghi cả ba bàn thắng để cân bằng kỷ lục 16 pha lập công tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose. Tuy nhiên, nhờ công nghệ "Connected Ball" được tích hợp trên trái bóng Trionda, nhiều chi tiết thú vị về màn trình diễn của đội trưởng Argentina được hé lộ.

Cụ thể, bàn mở tỷ số ở phút 17 là pha lập công nhận được nhiều sự chú ý nhất. Từ khoảng cách 21 m, Messi tung cú sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Luca Zidane hoàn toàn bất lực.

Theo dữ liệu từ trái bóng Trionda, cú dứt điểm này đạt vận tốc tối đa 109,4 km/h. Trái bóng còn tạo ra quỹ đạo cong khoảng 80 cm và đạt tốc độ xoáy cực đại 16,8 vòng/giây trước khi găm thẳng vào lưới.

Messi chớp thời cơ ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng thứ hai của Messi đến từ cự ly gần hơn nhiều. Tình huống dứt điểm ở khoảng cách 8,7 m có vận tốc tối đa 71,2 km/h, đủ để nhân đôi cách biệt cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Đến cuối trận, chủ nhân 8 Quả bóng Vàng hoàn tất cú hat-trick bằng một pha sút xa khác. Bàn thắng thứ ba được thực hiện từ khoảng cách 17,5 m, đạt tốc độ tối đa 106,9 km/h cùng độ xoáy 6,6 vòng/giây. Dù tốc độ thấp hơn đôi chút so với bàn mở tỷ số, đây vẫn là cú dứt điểm có độ chính xác cực cao.

Ở tuổi 38, Messi vẫn thể hiện đẳng cấp tại World Cup. M10 không chỉ gây ấn tượng bằng những cú dứt điểm sắc bén mà còn cho thấy sự nhiệt huyết trong các tình huống pressing và tranh chấp suốt trận đấu. Argentina rõ ràng được hưởng lợi khi đội trưởng của họ đang duy trì phong độ cao tại World Cup năm nay.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.