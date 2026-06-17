Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa

Rạng sáng 18/6, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha không để lại dấu ấn đáng kể trong trận hòa 1-1 trước CHDC Congo tại bảng K.

Bồ Đào Nha khởi đầu như mơ khi chỉ mất chưa đầy sáu phút để tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền chính xác của Pedro Neto, tiền vệ nhỏ con Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới CHDC Congo, tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi ghi bàn thắng thứ tư trong hai trận đấu chính thức gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, bàn thắng sớm không giúp Bồ Đào Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận. CHDC Congo nhanh chóng đáp trả với những pha tấn công nguy hiểm. Yoane Wissa suýt ghi bàn với cú dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc, trước khi Cedric Bakambu bị hàng thủ Bồ Đào Nha ngăn cản.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao sáng tạo như Bruno Fernandes, Bồ Đào Nha vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Cơ hội đáng kể nhất của họ đến từ pha phối hợp giữa Fernandes và Nuno Mendes, nhưng thủ môn Lionel Mpasi đã có pha cứu thua xuất sắc.

Ronaldo bị phong tỏa.



Sự kiên cường của CHDC Congo được đền đáp ngay trước giờ nghỉ. Từ một tình huống phạt góc, Wissa bật cao đánh đầu đánh bại Diogo Costa, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của quốc gia này.

Bước sang hiệp hai, Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng. Francisco Conceicao được tung vào sân và tạo ra thêm sức sống cho hàng công. Joao Cancelo từng đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trong những phút cuối, cả hai đội đều có cơ hội giành trọn ba điểm. Bakambu đưa bóng tìm đến cột dọc, trong khi Cristiano Ronaldo cũng có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, hai đội chia điểm với tỷ số 1-1.