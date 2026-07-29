Điều Ranieri nói về tuyển Italy trở thành sự thật

Claudio Ranieri từng khẳng định sẽ nhận lời nếu tuyển Italy cần ông và giờ đây nhà cầm quân 74 tuổi chính thức trở lại "Azzurri" trên cương vị mới.

Ranieri từng khẳng định sẽ nhận nhiệm vụ nếu tuyển Italy cần ông. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports bên lề lễ trao giải Gianni Di Marzio hôm 11/5, Ranieri được hỏi về khả năng nhận một vị trí tại đội tuyển Italy sau khi rời Roma.

“Năm 2025, tôi nói không vì đang làm việc ở Roma và không thể đảm nhận hai công việc cùng lúc. Bây giờ tôi tự do, vì vậy đừng bao giờ nói không. Làm giám đốc hay HLV ư? Tôi không biết. Khi được đội tuyển gọi, bạn phải nói có”, Ranieri chia sẻ.

Chỉ hơn hai tháng sau, lời nói đó trở thành sự thật. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) Giovanni Malago xác nhận Ranieri sẽ gia nhập ban lãnh đạo "Azzurri" với vai trò Giám đốc Kỹ thuật sau khi Paolo Maldini từ chức.

Nhiệm vụ của ông là định hướng chuyên môn, hỗ trợ xây dựng chiến lược dài hạn cho các đội tuyển Italy. Người đảm nhận vị trí HLV trưởng "Azzurri" là Roberto Mancini, nhà cầm quân từng giúp Italy vô địch Euro 2020.

Nói về Ranieri, Chủ tịch FIGC Malago chia sẻ: “Tôi cần một người mà tôi có thể cùng chia sẻ quyết định về huấn luyện viên, bởi vì nếu không có quan điểm chung đó, lý lẽ của tôi sẽ không có nhiều trọng lượng”.

Sự xuất hiện của bộ đôi Mancini - Ranieri được kỳ vọng giúp Italy bước vào giai đoạn tái thiết sau những năm tháng nhiều biến động. Mancini từng đưa "Azzurri" trở lại đỉnh cao châu Âu, trong khi Ranieri sở hữu kinh nghiệm dày dặn ở cấp CLB lẫn quốc tế.

Ngày 29/7, Ranieri sẽ có buổi họp báo ra mắt cùng Mancini. Đó cũng là thời điểm Italy chính thức bắt đầu một chương mới với hai nhân vật từng để lại dấu ấn lớn trong lịch sử bóng đá nước này.

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