Tuyển Italy có HLV mới

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC), Giovanni Malago tiết lộ sẽ bổ nhiệm Roberto Mancini làm huấn luyện viên trưởng, cùng sự góp mặt của Giám đốc kỹ thuật Claudio Ranieri.

Roberto Mancini nhiều khả năng sẽ trở lại dẫn dắt tuyển Italy.

Nhà báo Fabrizio Romano vừa sử dụng cụm từ quen thuộc "Here we go" để xác nhận thương vụ sắp hoàn tất. Quyết định bổ nhiệm nhân sự kể trên đồng thời chấm dứt dự án ngắn ngủi do Paolo Maldini và Leonardo khởi xướng chỉ trong chưa đầy hai tuần.

Trước đó, phương án đưa Andrea Pirlo lên vị trí huấn luyện viên trưởng bị Chủ tịch Malago bác bỏ thẳng thừng. Nguyên nhân được xác định là do nhà cầm quân 47 tuổi giữ vai trò đại sứ thương hiệu cho một công ty cá cược. Đây là điều khoản vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức và hình ảnh mà FIGC quy định.

Bên cạnh đó, vị trí Giám đốc kỹ thuật ban đầu được nhắm cho Giorgio Chiellini, tuy nhiên cựu trung vệ Juventus từ chối lời đề nghị để tiếp tục gắn bó với "Bianconeri". Sự rút lui của ông cũng mở đường cho Claudio Ranieri, một cái tên giàu kinh nghiệm chuyên môn và sẵn sàng đồng hành cùng ban huấn luyện "Azzuri" trong giai đoạn tới.

Mancini từng dẫn dắt Italy vô địch EURO 2020 trước khi có giai đoạn làm việc ngắn với tuyển Saudi Arabia. Ông ký hợp đồng vào tháng 8/2023 nhưng chính thức bị sa thải và chia tay đội bóng vào cuối tháng 10/2024 do thành tích không tốt tại vòng loại World Cup 2026.

Sự trở lại của nhà cầm quân 61 tuổi được kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng áo thiên thanh. Hiện tại, Hội đồng Liên bang vẫn tiếp tục thảo luận để hoàn thiện các bước chuẩn bị cho lộ trình phát triển của đội tuyển Italy dưới triều đại mới.

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