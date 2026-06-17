Đội tuyển treo thưởng đậm nhất World Cup 2026

Tuyển Anh đứng trước cơ hội nhận một trong những khoản thưởng hấp dẫn nhất World Cup 2026 nếu đăng quang trên đất Bắc Mỹ.

Tuyển Anh được treo thưởng hậu hĩnh.

Theo truyền thông Anh, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) thống nhất cơ chế thưởng đặc biệt dành cho các cầu thủ trong trường hợp "Tam sư" giành chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ năm 1966. Mỗi thành viên trong đội hình 26 cầu thủ có thể nhận hơn 500.000 bảng, mức thưởng cao hơn phần lớn các đối thủ châu Âu.

Thông thường các tuyển thủ Anh chỉ nhận khoản phí tượng trưng khoảng 2.000 bảng mỗi lần khoác áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, số tiền này thường được chuyển vào Quỹ Bóng đá Anh để phục vụ các hoạt động cộng đồng và từ thiện.

World Cup lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu bước lên đỉnh thế giới, các ngôi sao của tuyển Anh sẽ bỏ túi khoản tiền thưởng khổng lồ, bên cạnh danh tiếng, các hợp đồng tài trợ béo bở và những vinh danh đặc biệt từ Hoàng gia Anh.

Người hưởng lợi lớn nhất có thể là HLV Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức được cho là sẽ nhận khoản thưởng lên tới vài triệu bảng nếu giúp tuyển Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 60 năm.

Khoản thưởng nói trên chưa bao gồm tiền thưởng từ FIFA. Theo quy định hiện hành, đội vô địch World Cup 2026 sẽ nhận khoảng 50 triệu USD (tương đương 37,5 triệu bảng).

Brazil treo thưởng đậm nhất World Cup 2026.

So với các đối thủ lớn ở châu Âu, tuyển Anh sở hữu chế độ đãi ngộ rất cạnh tranh. Tây Ban Nha dự kiến thưởng tối đa khoảng 400.000 bảng mỗi cầu thủ nếu vô địch, trong khi tuyển Pháp được cho là nhận khoảng 450.000 bảng. Bỉ áp dụng cơ chế thưởng theo thành tích với mức dao động từ 30.000 đến 400.000 bảng.

Brazil hiện là đội tuyển có mức thưởng dự kiến cao nhất. Nếu đăng quang, mỗi cầu thủ Selecao có thể nhận tới 750.000 bảng. Trong khi đó, một số đội tuyển châu Phi như Senegal, Bờ Biển Ngà hay Morocco còn được hứa trao bất động sản hoặc đất đai bên cạnh phần thưởng tiền mặt.