Xuất hiện đội tuyển khổ nhất World Cup 2026

Tuyển Anh đang trải qua kỳ World Cup 2026 hỗn loạn bậc nhất trước khi kịp chứng tỏ sức mạnh trên sân cỏ.

Tuyển Anh liên tục gặp sự cố ở World Cup 2026.

World Cup 2026 mới bắt đầu, nhưng tuyển Anh trải qua đủ loại biến cố mà nhiều đội bóng có lẽ không gặp trong cả một giải đấu. Từ động đất, lốc xoáy, nắng nóng cực đoan đến trộm cắp và những sự cố hy hữu ngoài sân cỏ, hành trình của "Tam sư" tại Mỹ giống cuộc chiến sinh tồn hơn là chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới.

Ngay sau khi đặt chân đến Bắc Mỹ, tuyển Anh phải đối mặt với những tình huống không ai ngờ tới. Khu vực gần địa điểm tập luyện của đội tại Missouri xảy ra vụ nổ súng gây chấn động, buộc lực lượng an ninh phải tăng cường các biện pháp bảo vệ xung quanh đại bản doanh của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Chưa kịp ổn định, toàn đội tiếp tục trải qua một phen thót tim khi đóng quân tại Florida. Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra, được xem là một trong những rung chấn mạnh nhất từng ghi nhận tại khu vực này trong hơn một thế kỷ. Nhiều tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp, trong khi các cầu thủ Anh cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo lắng trước hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ khiến không ít tuyển thủ Anh rơi vào tình trạng kiệt sức vì nắng nóng. Nhiều cầu thủ bị cháy nắng, mất nước và có dấu hiệu sốc nhiệt trong những buổi tập giữa nền nhiệt cao bất thường.

Rắc rối lớn nhất lại đến từ nơi đóng quân của đội tuyển. Theo Daily Mail, đại bản doanh của "Tam sư" bị kẻ gian đột nhập. Hàng loạt vật dụng phục vụ tập luyện như bóng, quần áo, thiết bị chuyên dụng và đặc biệt là giày thi đấu của các cầu thủ bị lấy cắp. Sự cố khiến ban huấn luyện phải gấp rút tìm nguồn thay thế trước các buổi tập tiếp theo.

HLV Tuchel phải lo giải quyết quá nhiều vấn đề ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, tuyển Anh còn bất ngờ lâm vào cảnh không có đầu bếp riêng khi di chuyển tới Kansas City. Đầu bếp trưởng của đội được cho là bị lực lượng an ninh tại Florida ngăn không cho lên máy bay vì mang theo bộ dao chuyên dụng phục vụ nấu ăn. Điều này khiến chế độ dinh dưỡng vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng cho các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể.

Đỉnh điểm của chuỗi ngày hỗn loạn xảy ra vào ngày 14/6, khi một cảnh báo lốc xoáy và giông bão lớn được ban hành tại khu vực Kansas City. Toàn bộ thành viên tuyển Anh phải sơ tán khẩn cấp và tìm nơi trú ẩn an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Từ thiên tai đến sự cố an ninh, từ động đất đến mất cắp, tuyển Anh trải qua một kỳ World Cup đầy thử thách cả trước khi bước vào những trận đấu quan trọng nhất.

Chưa ai biết "Tam sư" tiến xa đến đâu trên sân cỏ, nhưng có một điều chắc chắn là HLV Thomas Tuchel phải giải quyết nhiều vấn đề ngoài bóng đá hơn bất kỳ đồng nghiệp nào tại World Cup 2026.

Tuyển Anh nằm ở bảng L World Cup 2026 và sẽ lần lượt gặp Croatia (18/6), Ghana (24/6) và Panama (28/6) để cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Cựu sao Arsenal bùng nổ ở World Cup 2026 Sáng 13/6, Folarin Balogun lập cú đúp, giúp tuyển Mỹ thắng đậm Paraguay 4-1 ở trận ra quân bảng D World Cup 2026.