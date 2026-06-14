Các đội châu Á vẫn bất bại ở World Cup

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nỗ lực hơn ở những trận đấu sắp tới nếu không muốn rời World Cup 2026 sớm. Ngày 20/7, đội bóng áo đỏ sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Paraguay.