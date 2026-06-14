Các đội châu Á vẫn bất bại ở World Cup

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Dù là đội bị đánh giá thấp hơn ở trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, các cầu thủ áo vàng đã cho thấy một tinh thần thi đấu đầy quyết tâm sau tiếng còi khai cuộc.
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Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ mải mê dâng cao tấn công, đại diện châu Âu bất ngờ phải nhận đòn "hồi mã thương" từ Australia. Phút 27, đón đường chuyền của đồng đội, Nestor Irankunda thoát xuống đầy tốc độ rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Ugurcan Cakir trong tư thế đối mặt.
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Niềm vui của các cầu thủ Australia sau khi đội nhà có bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ. Các cầu thủ áo vàng gần như phải chịu trận trong khoảng thời gian đầu của trận đấu.
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Bước sang hiệp hai, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ khi Australia nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút quyết đoán của Connor Metcalfe ở khoảng cách chừng hơn 20 m.
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Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các cầu thủ Australia. Các cầu thủ áo vàng tuân thủ đấu pháp tuyệt đối từ phía ban huấn luyện, sẵn sàng chịu trận và chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công.
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Australia giúp các đội châu Á tiếp tục bất bại ở World Cup 2026, sau khi Hàn Quốc đánh bại Cộng hòa Czech hôm 12/6 và Qatar giành 1 điểm ở cuộc đối đầu Thụy Sĩ vào sáng nay (14/6).
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Sau trận đấu này, Australia sẽ chuyển sự tập trung sang cuộc chạm trán Mỹ vào sáng 20/6. Đại diện châu Á tạm thời đứng nhì bảng D với 3 điểm, kém Mỹ về chỉ số phụ.
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Niềm vui của các cổ động viên Australia cùng với các cầu thủ áo vàng. Nhiều người rõ ràng không thể nghĩ đến kết quả bất ngờ này.
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Người hâm mộ Australia tỏ ra cực kỳ phấn khích với chiến thắng của đội nhà. Australia rõ ràng đã mang đến quá nhiều bất ngờ cho Thổ Nhĩ Kỳ.
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Trái ngược với niềm vui của các cầu thủ Australia là nỗi buồn của Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện châu Âu bước vào trận đấu này với tâm thế đội cửa trên nhưng lại gây thất vọng.
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Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải nỗ lực hơn ở những trận đấu sắp tới nếu không muốn rời World Cup 2026 sớm. Ngày 20/7, đội bóng áo đỏ sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Paraguay.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.