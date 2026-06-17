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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh hưởng lợi từ luật đặc biệt của FIFA

  • Thứ tư, 17/6/2026 06:36 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Tino Livramento bất ngờ chấn thương trước giờ G, nhưng điều luật đặc biệt của FIFA giúp Thomas Tuchel kịp thời bổ sung nhân sự cho tuyển Anh.

Tuchel buộc phải gạch tên Livramento.

Livramento gặp vấn đề về cơ và không thể kịp bình phục cho trận mở màn của "Tam sư" gặp Croatia. Đây là cú sốc lớn khi hậu vệ 23 tuổi của Newcastle nỗ lực cạnh tranh suất đá chính và đứng trước cơ hội tham dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển được phép thay thế cầu thủ bị chấn thương cho đến 24 giờ trước trận đấu đầu tiên tại World Cup. Tuy nhiên, người được gọi bổ sung phải nằm trong danh sách sơ bộ được Liên đoàn gửi lên trước khi chốt danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ.

Nhờ điều luật này, Tuchel quyết định triệu tập hậu vệ Trevoh Chalobah để thay thế Livramento. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea từng có một lần khoác áo đội tuyển Anh, trong trận thua Senegal hồi tháng 6, cũng là trận đấu thứ 2 của Tuchel trên cương vị thuyền trưởng "Tam sư".

Dù từng góp mặt trong danh sách đội tuyển ở các trận vòng loại gặp Serbia và Albania, Chalobah chưa có cơ hội ra sân. Tuy nhiên, việc được triệu tập lần này mang đến cơ hội lớn để trung vệ 26 tuổi ghi dấu ấn tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Mối quan hệ giữa Chalobah và Tuchel cũng là lý do giúp anh nhận được sự tin tưởng. Chính chiến lược gia người Đức trao cơ hội cho Chalobah tại Chelsea. Tuchel từng xếp cầu thủ này đá chính ở Siêu cúp châu Âu, trước khi trao cơ hội ra mắt Premier League chỉ vài ngày sau đó.

Trong khi đó, Livramento tiếp tục trải qua quãng thời gian không may mắn với chấn thương. Mùa giải vừa qua, anh chỉ có 17 lần ra sân tại Premier League do liên tiếp gặp các vấn đề ở đầu gối, gân kheo và đùi.

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Minh Nghi

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

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