Tuyển Anh hưởng lợi từ luật đặc biệt của FIFA

Tino Livramento bất ngờ chấn thương trước giờ G, nhưng điều luật đặc biệt của FIFA giúp Thomas Tuchel kịp thời bổ sung nhân sự cho tuyển Anh.

Tuchel buộc phải gạch tên Livramento.

Livramento gặp vấn đề về cơ và không thể kịp bình phục cho trận mở màn của "Tam sư" gặp Croatia. Đây là cú sốc lớn khi hậu vệ 23 tuổi của Newcastle nỗ lực cạnh tranh suất đá chính và đứng trước cơ hội tham dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển được phép thay thế cầu thủ bị chấn thương cho đến 24 giờ trước trận đấu đầu tiên tại World Cup. Tuy nhiên, người được gọi bổ sung phải nằm trong danh sách sơ bộ được Liên đoàn gửi lên trước khi chốt danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ.

Nhờ điều luật này, Tuchel quyết định triệu tập hậu vệ Trevoh Chalobah để thay thế Livramento. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea từng có một lần khoác áo đội tuyển Anh, trong trận thua Senegal hồi tháng 6, cũng là trận đấu thứ 2 của Tuchel trên cương vị thuyền trưởng "Tam sư".

Dù từng góp mặt trong danh sách đội tuyển ở các trận vòng loại gặp Serbia và Albania, Chalobah chưa có cơ hội ra sân. Tuy nhiên, việc được triệu tập lần này mang đến cơ hội lớn để trung vệ 26 tuổi ghi dấu ấn tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Mối quan hệ giữa Chalobah và Tuchel cũng là lý do giúp anh nhận được sự tin tưởng. Chính chiến lược gia người Đức trao cơ hội cho Chalobah tại Chelsea. Tuchel từng xếp cầu thủ này đá chính ở Siêu cúp châu Âu, trước khi trao cơ hội ra mắt Premier League chỉ vài ngày sau đó.

Trong khi đó, Livramento tiếp tục trải qua quãng thời gian không may mắn với chấn thương. Mùa giải vừa qua, anh chỉ có 17 lần ra sân tại Premier League do liên tiếp gặp các vấn đề ở đầu gối, gân kheo và đùi.