Tuyển Anh loại sao trẻ của Newcastle khỏi World Cup

|
Livramento có thể nói lời chia tay World Cup 2026 vì chấn thương
Ám ảnh chấn thương chính thức chấm dứt cơ hội dự giải đấu lớn đầu tiên của Livramento. Hậu vệ thuộc biên chế Newcastle United gặp vấn đề nghiêm trọng ở bắp chân, nối dài danh sách các vết thương từ gối, gân kheo đến đùi, từng khiến anh chỉ có 17 lần ra sân tại Premier League mùa vừa qua.
Ngay sau khi có kết luận y tế, ngôi sao 23 tuổi sẽ rời trại tập trung để trở về câu lạc bộ, bắt đầu quá trình hồi phục kéo dài. Về phía nhân tố thay thế, Trevoh Chalobah của Chelsea là cái tên được Thomas Tuchel lựa chọn.
Đây được đánh giá là phương án đảm bảo tính đa năng cho hàng thủ "Tam Sư". Dù sở trường là trung vệ, anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải nếu cần. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế của Chalobah cũng sẽ mang đến ít nhiều nỗi lo khi anh mới có duy nhất một lần khoác áo tuyển Anh trong trận giao hữu gặp Senegal vào tháng 6 năm ngoái.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.