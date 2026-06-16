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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh loại sao trẻ của Newcastle khỏi World Cup

  • Thứ ba, 16/6/2026 19:54 (GMT+7)
  • 47 phút trước

The Athletic xác nhận Tino Livramento không thể tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 sau khi anh gặp vấn đề trong buổi tập mới đây của tuyển Anh.

Livramento có thể nói lời chia tay World Cup 2026 vì chấn thương

Ám ảnh chấn thương chính thức chấm dứt cơ hội dự giải đấu lớn đầu tiên của Livramento. Hậu vệ thuộc biên chế Newcastle United gặp vấn đề nghiêm trọng ở bắp chân, nối dài danh sách các vết thương từ gối, gân kheo đến đùi, từng khiến anh chỉ có 17 lần ra sân tại Premier League mùa vừa qua.

Ngay sau khi có kết luận y tế, ngôi sao 23 tuổi sẽ rời trại tập trung để trở về câu lạc bộ, bắt đầu quá trình hồi phục kéo dài. Về phía nhân tố thay thế, Trevoh Chalobah của Chelsea là cái tên được Thomas Tuchel lựa chọn.

Đây được đánh giá là phương án đảm bảo tính đa năng cho hàng thủ "Tam Sư". Dù sở trường là trung vệ, anh hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải nếu cần. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế của Chalobah cũng sẽ mang đến ít nhiều nỗi lo khi anh mới có duy nhất một lần khoác áo tuyển Anh trong trận giao hữu gặp Senegal vào tháng 6 năm ngoái.

Với biến động nhân sự này, danh sách hậu vệ biên của đội tuyển Anh cho trận mở màn gặp Croatia sáng 18/6 chỉ còn Reece James, Djed Spence và Nico O'Reilly. Cầu thủ thuộc biên chế Chelsea nhiều khả năng sẽ đóng vai trò dự bị ở trận đấu sắp tới.

Hình ảnh gây tranh cãi trong trận giao hữu Anh - Costa Rica Ở trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup giữa tuyển Anh và Costa Rica, cảnh một số cổ động viên ngồi sát sân ăn uống, dùng điện thoại gây tranh luận.

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