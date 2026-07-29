Tuyển thủ Việt Nam chấn thương nặng hai lần trong hai năm

Sau khi đứt dây chằng, rời xa sân cỏ 8 tháng hồi năm 2025, Bùi Vĩ Hào tiếp tục chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

"Vĩ Hào bất ngờ dính chấn thương sau buổi tập cuối tuần qua. Theo chẩn đoán ban đầu, chấn thương gối trái của chân sút 23 tuổi rất nặng, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn", bài viết trên trang chủ Becamex TP.HCM sáng 29/7 có đoạn.

Thông báo trên trang chủ Becamex TP.HCM ngày 29/7.

Hồi cuối tháng 3/2025, Vĩ Hào cũng chấn thương nặng khi gãy 1/3 dưới xương mác và đứt dây chằng cổ chân phải. Chấn thương nghiêm trọng này khiến tiền đạo quê An Giang ngồi ngoài tới tháng 11/2025. Sau khi hồi phục, Vĩ Hào chỉ có một lần lên tuyển U22 và chưa trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lần lên tuyển gần nhất của tay săn bàn sinh năm 2003 là khi anh góp 1 bàn, 1 kiến tạo vào chức vô địch ASEAN Cup 2024 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lần đầu lên tuyển của Vĩ Hào diễn ra tháng 9/2023, khi mới 20 tuổi. Kể từ đó, sản phẩm của lò đào tạo trẻ Becamex TP.HCM (tiền thân là Becamex Bình Dương) tiến bộ liên tục, nhiều lần lên tuyển, thậm chí trở thành quân bài chiến lược quan trọng ở ASEAN Cup 2024.

Vĩ Hào ăn mừng bàn thắng vào lưới Myanmar ở ASEAN Cup 2024. Ảnh: Minh Chiến.

Ở cấp độ CLB mùa vừa qua, Vĩ Hào đá 10 trận sau khi tái xuất, nhưng chỉ ghi 1 bàn và không kiến tạo. Kết thúc mùa giải 2025/26, số 11 cùng CLB Becamex TP.HCM xuống hạng. Phong độ này khiến Vĩ Hào trở thành người ngoài cuộc trong các đợt hội quân tháng 3 và 6 của tuyển Việt Nam cũng như vắng mặt tại ASEAN Cup 2026.

Không chỉ riêng giải đấu này, cựu cầu thủ CLB An Giang cũng vô duyên với các giải đấu mà bóng đá Việt Nam đăng quang như SEA Games 33 hay U23 Đông Nam Á 2025. Đây là tiếc nuối lớn với Vĩ Hào, người được đánh giá rất cao trong lứa U23 hiện tại.

Còn ở Becamex TP.HCM, thiếu vắng Vĩ Hào trong thời gian dài, HLV Gerard Albadalejo còn các tiền đạo Daniel dos Anjos, Hoàng Vũ Samson, Hà Đức Chinh và Nguyễn Trần Việt Cường. Samson, Đức Chinh và dos Anjos là tân binh. Trong số này, Việt Cường đang cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026.