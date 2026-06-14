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Thể thao World Cup 2026

Biến cố bủa vây tuyển Anh

  • Chủ nhật, 14/6/2026 17:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tuyển Anh vừa phải sơ tán và tìm nơi trú ẩn khẩn cấp tại Kansas khi một cơn bão cực mạnh kèm cảnh báo vòi rồng đổ bộ vào khu vực tập trung của đội.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel phải sơ tán vì bão.

Một biến cố thiên tai ngoài dự tính buộc thầy trò Thomas Tuchel phải hủy bỏ mọi kế hoạch và thực hiện quy trình sơ tán khẩn cấp tại căn cứ ở Kansas City. Sự việc xảy ra vào đêm đầu tiên tại đại bản doanh mới.

Một thông báo nguy cấp được gửi đồng loạt tới điện thoại của tất cả thành viên trong đoàn với nội dung: "Mối đe dọa cận kề. Hãy tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà kiên cố, tránh xa cửa sổ".

Theo ghi nhận, thời tiết tại khu vực biên giới Kansas-Missouri bất ngờ chuyển biến cực đoan với sấm sét dày đặc và sức gió hủy diệt lên tới 130 km/h.

Cơ quan chức năng cảnh báo các mảnh vỡ bay có thể gây tử vong cho bất kỳ ai không tìm được nơi trú ẩn an toàn. Toàn bộ dàn sao "Tam sư" phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn an ninh, di chuyển xuống các phòng nội khu ở tầng thấp nhất của khách sạn để lánh nạn.

Sự thay đổi thời tiết diễn ra quá nhanh khiến nhiều thành viên bất ngờ, bởi chỉ vài giờ trước đó, Harry Kane và các đồng đội còn tập luyện dưới điều kiện nắng ráo lý tưởng tại Swope Soccer Village.

Đại bản doanh của tuyển Anh nằm ngay trong vùng "ngõ vòi rồng", nơi vốn nổi tiếng với những hiện tượng khí hậu khốc liệt nhất nước Mỹ. Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) xác nhận đội ngũ an ninh phải phối hợp chặt chẽ với khách sạn để thực hiện các kịch bản ứng phó khẩn cấp.

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