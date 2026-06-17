Huyền thoại Ronaldo: 'Phải chấp nhận Messi là số một'

Huyền thoại Ronaldo Nazario thán phục màn trình diễn của Lionel Messi trong chiến thắng 3-0 trước Algeria tại World Cup 2026.

Ronaldo khen ngợi Messi. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu mở màn bảng J World Cup 2026 hôm 17/6, Messi ghi cả ba bàn thắng, giúp Argentina có 3 điểm đầu tiên. Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên của siêu sao 38 tuổi tại một kỳ World Cup, đồng thời giúp anh cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại giải đấu của huyền thoại Miroslav Klose.

Sau màn trình diễn lịch sử này, huyền thoại bóng đá Brazil là Ronaldo đã không tiếc lời ca ngợi đội trưởng Argentina. Nhà vô địch World Cup 2002 cho rằng những tranh cãi về vị thế của Messi trong lịch sử bóng đá nên khép lại.

"Đã đến lúc cả thế giới ngừng né tránh và chấp nhận sự thật rằng Messi là cầu thủ hay nhất mọi thời đại", Ronaldo chia sẻ. Huyền thoại người Brazil nhấn mạnh rằng Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao qua từng mùa giải và tiếp tục tỏa sáng ở World Cup, bất chấp tuổi tác ngày càng cao.

Ronaldo ấn tượng với Messi.

Ronaldo cũng mô tả màn trình diễn trước Algeria là một đêm đấu "lịch sử và không thể nào quên". Đáng chú ý, chính huyền thoại người Brazil từng đứng thứ ba trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 15 pha lập công, trước khi bị Messi san bằng và vượt qua.

Về phần mình, Messi cũng dành sự tôn trọng lớn cho huyền thoại bóng đá Brazil. Sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận gặp Algeria, M10 khẳng định Ronaldo là một trong những tiền đạo hay nhất mà anh từng chứng kiến.

Không chỉ Ronaldo, nhiều tên tuổi lớn khác như Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, Thomas Muller hay Erling Haaland cũng lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của Messi. Với phong độ hiện tại của đội trưởng 38 tuổi, Argentina đang cho thấy họ là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.