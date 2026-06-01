Thống kê thảm họa của Ronaldo

Cristiano Ronaldo trải qua một trận đấu đáng quên khi Bồ Đào Nha bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.

Ronaldo chơi mờ nhạt trước CHDC Congo. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 18/6, Ronaldo và các đồng đội gây thất vọng khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng K. Được HLV Roberto Martinez tin tưởng trao suất đá chính, Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không thể tạo ra dấu ấn đáng kể trên hàng công.

Theo Opta, Ronaldo trải qua 10 trận liên tiếp tại World Cup và EURO mà không ghi được bàn thắng nào. Trong khoảng thời gian đó, anh thực hiện tổng cộng 33 cú sút, trong đó có 11 lần đưa bóng đi trúng đích nhưng vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Trước CHDC Congo, Ronaldo không chỉ gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Anh còn không có pha rê bóng thành công nào và cũng không tung ra được cú sút trúng đích. Số lần chạm bóng của CR7 trong cả trận chỉ là 25, một con số khá khiêm tốn khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng tới 75%.

Với một cầu thủ từng được xem là "cỗ máy" săn bàn vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá, những con số trên khiến người hâm mộ bị sốc. Trước khi trận đấu diễn ra, CR7 cũng chịu nhiều áp lực khi Lionel Messi lập hat-trick ngay trong trận ra quân cùng Argentina tại World Cup 2026.

Nhiều CĐV hy vọng Ronaldo sẽ sớm tìm lại cảm giác ghi bàn ở những trận đấu tiếp theo để khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp theo cách trọn vẹn hơn.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.