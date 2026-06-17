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Ronaldo xô đổ kỷ lục World Cup. Ảnh: Reuters.
Theo ESPN, Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất đá chính tại một kỳ World Cup (41 tuổi 132 ngày). HLV Roberto Martinez không ngần ngại điền tên CR7 vào đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha trong cuộc đối đầu CHDC Congo ở bảng K World Cup 2026 rạng sáng 18/6.
Ngoài ra, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ tư góp mặt tại một kỳ World Cup trong lịch sử. Người đang giữ kỷ lục là thủ môn Essam El Hadary của Ai Cập. Anh ra sân ở World Cup 2018 trong trận gặp Saudi Arabia khi đã 45 tuổi 161 ngày. Xếp ngay sau là thủ thành Faryd Mondragon (Colombia), người thi đấu tại World Cup 2014 ở tuổi 43 và 3 ngày.
Vị trí thứ ba thuộc về huyền thoại Cameroon Roger Milla. Ông góp mặt trong trận đấu với Nga tại World Cup 1994 khi đã 42 tuổi 39 ngày. Trong khi đó, Ronaldo vượt qua cựu danh thủ Bắc Ireland Pat Jennings để chiếm vị trí thứ tư. Thành tích này một lần nữa cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng, người vẫn duy trì thể trạng và khát khao thi đấu đỉnh cao dù đã bước sang tuổi 41.
Sự hiện diện của Ronaldo tại World Cup 2026 tiếp tục là minh chứng cho một sự nghiệp phi thường kéo dài hơn hai thập kỷ ở đẳng cấp cao nhất. Siêu sao 41 tuổi cũng rất khao khát chinh phục cúp vàng thế giới trước khi giải nghệ.
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