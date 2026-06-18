Không phải Ronaldo, đây mới là điểm yếu của Bồ Đào Nha

Trao đổi với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos cho rằng Bồ Đào Nha đã chơi dưới kỳ vọng trước Congo, đồng thời đặt dấu hỏi về việc Cristiano Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Bồ Đào Nha được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, trận hòa 1-1 trước CHDC Congo ở lượt mở màn bảng K khiến đội bóng của HLV Roberto Martinez chưa thể tạo được niềm tin tuyệt đối nơi người hâm mộ.

Tại sân Houston, Joao Neves giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 6. Đội bóng áo bã trầu sau đó kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu, nhưng không thể gia tăng cách biệt. Đến cuối trận, Yoane Wissa ghi bàn từ một tình huống phạt góc, mang về một điểm quý giá cho đại diện châu Phi.

Kết quả này lập tức tạo ra nhiều tranh luận tại Bồ Đào Nha. Không ít cổ động viên cho rằng đội tuyển quốc gia đã có màn trình diễn thiếu sức sống và chưa thể hiện được đẳng cấp vốn có.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng có thời gian làm việc cùng Ruben Amorim, thừa nhận cảm giác thất vọng là điều dễ hiểu.

"Tôi nghĩ thất vọng là cảm xúc bao trùm sau trận đấu này. Một trận hòa không phải kết quả quá tệ, nhưng cách Bồ Đào Nha thể hiện rõ ràng chưa đạt đến mức mà người hâm mộ mong đợi. Đội tuyển kiểm soát bóng rất nhiều nhưng lại không tạo ra đủ số cơ hội nguy hiểm cần thiết", Santos nhận định.

Miguel Santos, HLV từng làm việc cùng Ruben Amorim, tin rằng Bồ Đào Nha vẫn đủ sức vượt qua vòng bảng nếu sớm cải thiện lối chơi.

Theo HLV người Bồ Đào Nha, vấn đề nằm ở chỗ đội tuyển cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được sức ép thực sự lên hàng phòng ngự đối phương.

"Bồ Đào Nha có tỷ lệ kiểm soát bóng cao, nhưng phần lớn là những đường chuyền ngang hoặc chuyền về. Đội thiếu các đường chuyền xuyên tuyến, thiếu những pha xử lý hướng lên phía trước và cũng thiếu các tình huống di chuyển để phá vỡ cấu trúc phòng ngự của CHDC Congo. Đó là lý do họ không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng dù cầm bóng áp đảo", ông nói.

Kiểm soát bóng không đồng nghĩa với áp đảo

Trong nhiều năm qua, kiểm soát bóng luôn là một trong những đặc trưng của tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo Santos, trận đấu tại Houston cho thấy sự khác biệt giữa việc giữ bóng và tạo ra sức sát thương.

Ông cho rằng Bồ Đào Nha thiếu tốc độ trong cách triển khai tấn công, khiến đối thủ luôn có đủ thời gian để tổ chức phòng ngự.

"Không chỉ là câu chuyện sáng tạo. Bồ Đào Nha còn thiếu cường độ, thiếu tốc độ luân chuyển bóng và thiếu những pha di chuyển không bóng. Khi các cầu thủ không liên tục tạo ra sự xáo trộn trước hàng thủ đối phương, việc tìm kiếm khoảng trống trở nên rất khó khăn", Santos phân tích.

Bồ Đào Nha cầm bóng vượt trội nhưng chỉ có 2 cú sút trúng đích trước CHDC Congo trong trận ra quân World Cup 2026.

Theo HLV Santos, nhiều cầu thủ tấn công của Bồ Đào Nha chơi dưới khả năng. Họ không tạo ra đủ những tình huống chạy chỗ phía sau hàng thủ đối phương hoặc kéo giãn hệ thống phòng ngự để mở ra khoảng trống cho đồng đội.

Thống kê sau trận cho thấy Bồ Đào Nha chỉ tung ra 8 cú sút và có 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Đây là con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh thời lượng kiểm soát bóng mà đội tuyển sở hữu.

"CHDC Congo luôn có đủ thời gian để giữ nguyên khối phòng ngự. Họ không phải đối mặt với nhiều tình huống buộc phải xoay sở trong trạng thái bị động. Đó là dấu hiệu cho thấy Bồ Đào Nha đã chơi quá chậm", Santos nhận xét.

Dù vậy, HLV này cho rằng Bồ Đào Nha chưa rơi vào khủng hoảng. Một điểm vẫn là nền tảng chấp nhận được để tiếp tục cuộc đua tại bảng K.

"Tôi không quá lo lắng về khả năng đi tiếp. Nhưng trận gặp Uzbekistan sẽ rất quan trọng. Nếu thắng, Bồ Đào Nha sẽ có 4 điểm và nắm quyền chủ động. Ngược lại, nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, áp lực sẽ tăng lên rất nhiều", ông nói.

Ronaldo không còn phù hợp với 90 phút

Bên cạnh màn trình diễn chung của toàn đội, quyết định để Cristiano Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút cũng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều sau trận đấu.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển. Tuy nhiên, Santos cho rằng yếu tố tuổi tác cần được tính toán kỹ hơn trong những trận đấu đòi hỏi cường độ cao.

"Với một cầu thủ 41 tuổi, tôi nghĩ Ronaldo đã có trận đấu tốt. Cậu ấy vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, vẫn nỗ lực trong từng pha bóng và làm những gì tốt nhất có thể", Santos chia sẻ.

Cristiano Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút trước CHDC Congo, nhưng HLV Miguel Santos cho rằng Bồ Đào Nha cần những sự thay đổi sớm hơn trên hàng công.

Tuy nhiên, ông cho rằng việc để Ronaldo chơi trọn vẹn cả trận chưa hẳn là lựa chọn tối ưu.

"Điều Bồ Đào Nha cần ở thời điểm cuối trận là tốc độ, sự tươi mới và khả năng tạo đột biến. Theo tôi, Ronaldo nên được thay ra vào khoảng phút 60 đến 70. Cậu ấy không còn ở độ tuổi có thể duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút như trước đây", vị HLV người Bồ Đào Nha nhận định.

Santos thậm chí cho rằng Roberto Martinez đáng ra nên mạnh dạn hơn trong việc thay đổi hàng công.

"Tôi nghĩ không chỉ Ronaldo mà một vài cầu thủ tấn công khác cũng nên được thay ra sớm hơn. Bồ Đào Nha cần những nguồn năng lượng mới để tạo khác biệt ở giai đoạn cuối trận. Đó là điều đã không xảy ra", ông nói.

Dù đặt dấu hỏi về cách sử dụng nhân sự, Santos không cho rằng giải pháp nằm ở việc thay đổi hệ thống chiến thuật.

Theo ông, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu đội hình đủ mạnh để cạnh tranh chức vô địch. Điều cần cải thiện là cách vận hành trên sân.

"Bồ Đào Nha cần tăng tốc độ luân chuyển bóng, thực hiện nhiều đường chuyền hướng lên phía trước hơn và cải thiện khả năng di chuyển không bóng. Ngoài ra, đội cũng phải sửa chữa những sai sót trong khâu phòng ngự các tình huống cố định sau bàn thua trước CHDC Congo", Santos nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng Roberto Martinez sẽ có những điều chỉnh phù hợp trước cuộc đối đầu Uzbekistan. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời cảnh báo dành cho đội tuyển quê nhà.

"Bạn có thể thay đổi chiến thuật hoặc nhân sự. Nhưng nếu Bồ Đào Nha không cải thiện tốc độ, cường độ thi đấu và sự sáng tạo trong lối chơi, kết quả sẽ khó khác đi. Trận gặp Uzbekistan là cơ hội để đội tuyển chứng minh rằng màn trình diễn trước CHDC Congo chỉ là một cú vấp nhất thời", Santos kết luận.

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