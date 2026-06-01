Diogo Jota được tri ân ở World Cup 2026

Rạng sáng 18/6, người hâm mộ có mặt tại sân Houston (Mỹ) đã dành thời gian tri ân Diogo Jota trong trận hoà 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026.

Sân đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 tri ân Jota.

Trong lễ chào cờ, màn hình sân Houston chiếu hình ảnh của Jota cùng câu hát trong quốc ca đất nước này: “Hướng về phía những họng đại bác, tiến lên, tiến lên!”. Trên khán đài, ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc bố mẹ anh đang nghẹn ngào rơi nước mắt. Một bầu không khí đầy xúc động bao trùm lấy ngày vinh danh người con mang dòng máu "Selecao châu Âu".

Đã gần một năm trôi qua kể từ tai nạn cướp đi sinh mệnh của Jota. Để tưởng nhớ anh, hàng ngàn cổ động viên mang theo chiếc áo số 21 quen thuộc đến sân. Và rồi, khi Joao Neves mở tỷ số từ rất sớm ở phút 6, những chiếc áo ấy đã đồng loạt được giơ cao. Đó là cách người hâm mộ gửi gắm thông điệp: Jota vẫn đang ở đây, chung vui cùng đội tuyển.

Tuy nhiên, bàn thắng sớm lại không thể trở thành bệ phóng cho một màn trình diễn bùng nổ. Hàng công của Bồ Đào Nha tỏ ra bế tắc và thiếu đi sự sắc bén thường thấy. Xuyên suốt trận đấu, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tung ra tổng cộng 8 cú sút, nhưng chỉ vỏn vẹn 2 lần bóng đi trúng đích, một hiệu suất đáng báo động.

Chứng kiến sự vô duyên của hàng công, người hâm mộ lại càng thêm nhớ tiếc Jota. Nếu có cựu sao Liverpool trên sân, với khả năng di chuyển linh hoạt và kĩ năng tạo đột biến, thế trận tấn công của Bồ Đào Nha có lẽ đã khác. Sự cơ động của anh chính là mảnh ghép quan trọng mà dàn sao áo bã trầu đã đánh mất trong trận đấu này.

Phung phí cơ hội, đoàn quân của HLV Roberto Martinez phải trả giá đắt. Từ một tình huống phạt góc, Yoane Wissa chớp thời cơ ghi bàn, giật lại 1 điểm quý giá cho CHDC Congo.

Trận hòa đáng thất vọng này đặt ra bài toán khó cho Bồ Đào Nha trước cuộc chạm trán với Uzbekistan vào ngày 24/6. Hơn lúc nào hết, người hâm mộ đang chờ đợi một chiến thắng thuyết phục để khẳng định lại vị thế của một ông lớn, đồng thời mang đến một món quà ý nghĩa hơn trọn vẹn hơn để tri ân người đồng đội quá cố.