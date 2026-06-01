Dấu chấm hết cho nạn câu giờ ở World Cup

Thủ môn Dimitry Mpasi của CHDC Congo trở thành cầu thủ đầu tiên bị xử phạt theo luật chống câu giờ mới của FIFA tại World Cup 2026.

Thủ môn Dimitry Mpasi trở thành cầu thủ đầu tiên bị xử phạt theo luật chống câu giờ mới của FIFA tại World Cup 2026.

Trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026 không chỉ gây chú ý bởi kết quả trên sân mà còn đánh dấu lần đầu tiên một quy định mới của FIFA được áp dụng tại giải đấu.

Phút 52, thủ môn Dimitry Mpasi mất quá nhiều thời gian để thực hiện quả phát bóng lên. Ngay lập tức, trọng tài Abdulrahman Al-Jassim cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt góc theo luật mới được FIFA ban hành trước thềm World Cup.

Theo Luật 16, trọng tài sẽ sử dụng tín hiệu đếm ngược 5 giây nếu cầu thủ hoặc đội bóng trì hoãn việc thực hiện quả phát bóng lên. Khi hết thời gian mà bóng chưa được đưa trở lại cuộc chơi, đội đối phương sẽ được hưởng một quả phạt góc.

FIFA đưa ra thay đổi này nhằm hạn chế tình trạng câu giờ vốn xuất hiện ngày càng nhiều trong bóng đá hiện đại. Mpasi vì thế trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2026 bị xử phạt theo quy định mới.

Không chỉ áp dụng với các tình huống phát bóng lên, quy tắc đếm ngược 5 giây cũng được sử dụng trong các pha ném biên. Nếu cầu thủ không thực hiện đúng thời gian quy định, quyền ném biên sẽ được trao cho đối phương.

Bên cạnh đó, FIFA còn áp dụng quy định mới liên quan đến thay người. Cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây. Nếu cố tình kéo dài thời gian, cầu thủ dự bị sẽ phải chờ thêm một phút mới được phép vào sân, khiến đội bóng tạm thời thi đấu thiếu người.

Sau tình huống của Mpasi, những thay đổi trong luật thi đấu tại World Cup 2026 đã bắt đầu được thể hiện rõ trên sân cỏ. FIFA kỳ vọng các quy định mới sẽ giúp trận đấu diễn ra liên tục hơn và hạn chế tối đa các hành vi câu giờ.