Ngôi sao World Cup bị điều tra dàn xếp tỷ số

Tiền đạo Elye Wahi của tuyển Bờ Biển Ngà đang bị điều tra vì nghi án cố tình nhận thẻ vàng trong màu áo CLB Nice trước thềm World Cup 2026.

Tiền đạo Bờ Biển Ngà vẫn thi đấu tại World Cup 2026 trong khi cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch cá cược bất thường tiếp tục diễn ra.

Thông tin từ The Athletic cho biết Elye Wahi từng bị cảnh sát Pháp bắt giữ hôm 29/5, chỉ hai tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Tiền đạo của Bờ Biển Ngà bị nghi ngờ liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa Nice và Metz tại Ligue 1 hôm 17/5.

Các nhà điều tra đang làm rõ liệu Wahi có cố tình nhận thẻ vàng trong trận đấu này hay không. Sau khi bị thẩm vấn, chân sút 23 tuổi được trả tự do, song vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng theo dõi.

Theo The Athletic, cuộc điều tra được mở ra sau khi Ligue de Football Professionnel (LFP) nhận được nhiều báo cáo về các hoạt động cá cược bất thường. Nhiều khoản cược được đặt vào khả năng Wahi nhận thẻ vàng trong trận Nice gặp Metz, khiến giới chức bóng đá Pháp phải vào cuộc.

Đáng chú ý, Wahi vẫn được triệu tập lên tuyển Bờ Biển Ngà và tham dự World Cup 2026. Anh đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Ecuador ở trận ra quân bảng E, thi đấu 55 phút, có một pha dứt điểm trúng xà ngang và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Khi được hỏi về vụ việc, FIFA từ chối bình luận cũng như không đưa ra đánh giá về khả năng Wahi tiếp tục thi đấu tại World Cup.

Trong diễn biến mới nhất, Ligue 1 xác nhận những thông tin mà The Athletic đăng tải. Ban tổ chức giải đấu cho biết các dấu hiệu cá cược đáng ngờ liên quan đến Wahi đã được chuyển cho cơ quan chức năng Pháp để điều tra.

Hiện tại, tiền đạo của Bờ Biển Ngà chưa bị truy tố và vẫn cùng đội tuyển chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026.