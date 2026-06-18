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Thể thao World Cup 2026

Hơn 13 triệu người theo dõi thủ môn Cape Verde sau 1 trận ở World Cup

  • Thứ năm, 18/6/2026 14:12 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Từ một thủ môn ít được biết đến bên ngoài châu Phi, Vozinha bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội sau những ngày đầu World Cup 2026.

Vozinha trở thành hiện tượng toàn cầu.

Theo ghi nhận trên trang Instagram cá nhân, tài khoản của thủ thành Cape Verde hiện cán mốc 13,2 triệu người theo dõi và chưa có dấu hiệu chững lại. Hai ngày trước, con số này dao động quanh mức 40.000.

Như vậy, Vozinha thu hút thêm hơn 13 triệu người theo dõi trong thời gian cực ngắn. Đây là mức tăng trưởng hiếm thấy ngay cả với nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Sự bùng nổ biến thủ môn sinh năm 1986 trở thành hiện tượng truyền thông đáng chú ý nhất mùa World Cup năm nay. Từ một cầu thủ gần như vô danh với phần lớn người hâm mộ quốc tế, Vozinha nhanh chóng trở thành cái tên được tìm kiếm rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội sau lượt trận mở màn của giải đấu.

Con số 13,2 triệu người theo dõi cũng đưa thủ môn Cape Verde vào nhóm những cầu thủ có sức hút mạng xã hội vượt xa nhiều ngôi sao nổi tiếng. Để so sánh, lượng người theo dõi của anh hiện vượt qua nhiều CLB lớn tại châu Âu và tiệm cận những vận động viên hàng đầu ở nhiều môn thể thao khác.

Trên trang cá nhân, Vozinha vẫn giữ phần giới thiệu khá giản dị. Anh tự nhận mình là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và thành viên tuyển quốc gia Cape Verde. Giờ thì tài khoản ít được chú ý này trở thành điểm đến của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Sự bùng nổ về lượng người theo dõi cho thấy sức lan tỏa khổng lồ của World Cup bởi giải đấu có thể thay đổi hoàn toàn vị thế của một cầu thủ chỉ sau một trận đấu.

Hôm 15/6, Cape Verde tạo nên bất ngờ lớn nhất ở lượt trận mở màn World Cup 2026 khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 tại bảng H. Cá nhân Vozinha có 8 pha cứu thua xuất sắc, trực tiếp giúp đội nhà giành 1 điểm quý giá.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

thủ môn Tuyển Cape Verde thủ môn

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