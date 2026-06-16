Người hùng Cape Verde lập kỷ lục World Cup

Đêm 15/6, thủ môn Vozinha lập kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra mắt World Cup sau màn trình diễn xuất thần giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 tại bảng H.

Thủ thành Vozinha trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ra mắt tại một kỳ World Cup.

Ở tuổi 40 và 12 ngày, người gác đền của Cape Verde đi vào lịch sử giải đấu khi lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup. Trong trận gặp Tây Ban Nha, Vozinha trở thành chốt chặn tin cậy với 8 pha cứu thua xuất sắc, trực tiếp giúp đội nhà giành được 1 điểm quý giá.

Vozinha sinh ngày 3/6/1986 tại Mindelo, Cape Verde. Với cột mốc này, anh chính thức vượt qua kỷ lục cũ do Atiba Hutchinson (Canada) nắm giữ. Tại World Cup 2022, Hutchinson ra mắt trong trận gặp Bỉ khi 39 tuổi 288 ngày.

Tuy nhiên, Vozinha hiện chỉ nắm giữ kỷ lục dành cho cầu thủ lần đầu ra mắt giải đấu. Nếu xét về độ tuổi của cầu thủ từng ra sân tại World Cup nói chung, huyền thoại Essam El-Hadary của Ai Cập vẫn là người đứng đầu. El-Hadary từng thi đấu trong trận gặp Saudi Arabia tại World Cup 2018 khi 45 tuổi 161 ngày.

Màn trình diễn của Vozinha cũng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi lượng theo dõi Instagram của anh tăng vọt từ 20.000 lên hơn 2 triệu chỉ sau vài giờ, gấp khoảng 4 lần tổng dân số Cape Verde.

Sau khi cầm hòa Tây Ban Nha, trận đấu tiếp theo của thủ thành sinh năm 1986 và các đồng đội tại bảng H sẽ là cuộc chạm trán Uruguay diễn ra vào sáng 22/6.

World Cup 2026: thời cơ vàng của tuyển Tây Ban Nha Với dàn cầu thủ bùng nổ, lối chơi giàu tốc độ và bản lĩnh ngày càng hoàn thiện, tuyển Tây Ban Nha được đánh giá đang sở hữu một ''thế hệ vàng'' để chinh phục World Cup 2026.