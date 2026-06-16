Người hùng Cape Verde lập kỷ lục World Cup

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Thủ thành Vozinha trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử ra mắt tại một kỳ World Cup.
Ở tuổi 40 và 12 ngày, người gác đền của Cape Verde đi vào lịch sử giải đấu khi lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup. Trong trận gặp Tây Ban Nha, Vozinha trở thành chốt chặn tin cậy với 8 pha cứu thua xuất sắc, trực tiếp giúp đội nhà giành được 1 điểm quý giá.
Màn trình diễn của Vozinha cũng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi lượng theo dõi Instagram của anh tăng vọt từ 20.000 lên hơn 2 triệu chỉ sau vài giờ, gấp khoảng 4 lần tổng dân số Cape Verde.
Sau khi cầm hòa Tây Ban Nha, trận đấu tiếp theo của thủ thành sinh năm 1986 và các đồng đội tại bảng H sẽ là cuộc chạm trán Uruguay diễn ra vào sáng 22/6.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.