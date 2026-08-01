Cái tôi khổng lồ của Zlatan Ibrahimovic

"Adrenaline: My Untold Stories" là lời tự sự về một Zlatan đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng đối thoại với chính mình.

Sau thành công vang dội của "I Am Zlatan Ibrahimovic" (Tôi là Zlatan Ibrahimovic) xuất bản lần đầu vào năm 2011, nhiều người tin rằng Zlatan Ibrahimovic không còn điều gì mới để kể. Cuốn tự truyện đầu tiên đã khắc họa đầy đủ hành trình từ cậu bé lớn lên ở khu phố nghèo Rosengard (Malmo, Thụy Điển) đến siêu sao bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, Adrenaline: My Untold Stories (gọi tắt là Adrenaline), xuất bản năm 2021, lại mở ra một chương hoàn toàn khác. Nếu cuốn sách đầu tiên kể về hành trình vươn lên, thì "Adrenaline" tập trung vào những năm tháng cuối sự nghiệp, khi Zlatan phải đối mặt với tuổi tác, chấn thương và câu hỏi lớn nhất: điều gì còn lại khi một siêu sao dần rời xa sân cỏ?

Ibrahimovic kể chuyện thành công trong hai cuốn tự truyện của mình. Ảnh: Reuters.

Đồng hành cùng nhà báo Luigi Garlando, Zlatan tiếp tục giữ nguyên giọng kể đặc trưng đầy ngạo nghễ, hài hước, đôi khi cường điệu đến mức khiến người đọc không biết đâu là thật, đâu là màn trình diễn của chính anh.

Hậu trường bóng đá qua góc nhìn Zlatan

"Adrenaline" không đi theo trình tự thời gian mà được xây dựng từ những ký ức và câu chuyện rời rạc.

Độc giả theo chân Ibrahimovic qua các giai đoạn khoác áo Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy rồi trở lại AC Milan. Đây cũng là khoảng thời gian anh không còn là ngôi sao trẻ thống trị mọi hàng thủ, mà trở thành thủ lĩnh trong phòng thay đồ.

Điểm hấp dẫn nhất của cuốn sách nằm ở những câu chuyện hậu trường. Ibrahimovic lần đầu chia sẻ suy nghĩ thật về thời gian thi đấu tại Premier League, kể lại cảm xúc sau siêu phẩm xe đạp chổng ngược vào lưới tuyển Anh năm 2012, tiết lộ CLB anh từng suýt đầu quân và không ngần ngại châm biếm truyền thông Pháp cùng nhiều nhân vật từng làm việc chung.

Sau thời vàng son, Ibrahimovic kể về những năm cuối sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Những HLV, đồng đội và đối thủ hiện lên qua góc nhìn rất riêng của Ibrahimovic. Pep Guardiola, Jose Mourinho, Mino Raiola hay Romelu Lukaku đều xuất hiện trong những câu chuyện vừa hài hước vừa đầy cá tính. Không ít đoạn giống như cuộc độc thoại của một người luôn tin mình là trung tâm sân khấu.

Một Zlatan Ibrahimovic trưởng thành hơn?

Điều thú vị là Ibrahimovic nhiều lần khẳng định bản thân đã thay đổi. Anh thừa nhận khi còn trẻ từng quá yêu bản thân và sở hữu cái tôi khổng lồ. Giờ đây, Ibrahimovic tự nhận mình điềm tĩnh hơn, biết lắng nghe hơn và trở thành người lãnh đạo trưởng thành trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, sự thay đổi ấy không làm mất đi thương hiệu Ibrahimovic. Anh vẫn gọi mình bằng ngôi thứ ba, vẫn tuyên bố "tôi hoàn hảo như chính mình" và vẫn phản ứng dữ dội trước những điều khiến bản thân khó chịu.

Chính sự mâu thuẫn ấy tạo nên sức hút của cuốn sách. Ibrahimovic vừa tự phụ, vừa đủ hài hước để biến sự tự phụ ấy thành một phần tính cách khiến người đọc bật cười.

Trong giai đoạn nào, anh vẫn khẳng định "Bóng đá chỉ có một Zlatan Ibrahimovic. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh bóng đá, "Adrenaline" còn dành nhiều trang nói về gia đình, tình bạn, hạnh phúc và nỗi lo sau ngày giải nghệ. Ibrahimovic thừa nhận cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống không còn những trận đấu đỉnh cao và nguồn adrenaline từng nuôi dưỡng anh suốt hàng chục năm.

Chân dung một biểu tượng gây tranh cãi

So với "I Am Zlatan Ibrahimovic", "Adrenaline" ít kịch tính hơn nhưng giàu chiều sâu tâm lý.

Đây không phải cuốn sách dành cho những ai muốn tìm hiểu chiến thuật hay lịch sử bóng đá. Giá trị của nó nằm ở chân dung một siêu sao luôn sống giữa ranh giới của sự kiêu ngạo và tự nhận thức.

Sau tất cả những danh hiệu, bàn thắng và tranh cãi, Ibrahimovic hiện lên như một con người chưa bao giờ thôi tin vào bản thân. Dù yêu hay ghét, độc giả vẫn khó có thể phủ nhận điều mà chính anh nhiều lần nhắc lại trong sách: bóng đá chỉ có một Zlatan Ibrahimovic.

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