Phán quyết dành cho Mitoma

Kaoru Mitoma không phải hầu tòa hay nộp phạt sau vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện hồi đầu tháng 7.

Vụ việc xảy ra tại Tokyo vào ngày 8/7 khi Mitoma điều khiển ô tô va chạm với một nữ đi xe đạp tại ngã tư. Theo thông tin ban đầu, cầu thủ 29 tuổi bị nghi vượt đèn đỏ trước khi tông vào người phụ nữ 48 tuổi, khiến nạn nhân bị thương ở tay và phải nghỉ làm trong hai tuần.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát Tokyo tiến hành thẩm vấn Mitoma, trong khi các công tố viên xem xét khả năng truy tố tuyển thủ Nhật Bản về hành vi gây thương tích do lái xe nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngày 1/8, Văn phòng Công tố Tokyo xác nhận không khởi tố tiền vệ Brighton. Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và kết luận cả Mitoma lẫn người đi xe đạp đều vượt đèn đỏ tại thời điểm xảy ra va chạm.

Theo truyền thông Nhật Bản, hệ thống tín hiệu giao thông và thiết kế khá phức tạp của nút giao cũng là một trong những yếu tố được các công tố viên cân nhắc trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Ngay sau vụ việc, đại diện của Mitoma gửi lời xin lỗi tới nạn nhân và những người liên quan. Thông báo cho biết cầu thủ người Nhật "rất nghiêm túc nhìn nhận vụ tai nạn", đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối và cảm thông với người bị thương.

Phía Mitoma cũng khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, tăng cường ý thức chấp hành luật giao thông và đẩy mạnh các biện pháp giáo dục nhằm tránh để những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.

Mitoma đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải ở cuối mùa giải trước. Chấn thương này khiến anh không thể góp mặt trong chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Nhật Bản.