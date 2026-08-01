Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phán quyết dành cho Mitoma

  • Thứ bảy, 1/8/2026 16:00 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Kaoru Mitoma không phải hầu tòa hay nộp phạt sau vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ phải nhập viện hồi đầu tháng 7.

Vụ việc xảy ra tại Tokyo vào ngày 8/7 khi Mitoma điều khiển ô tô va chạm với một nữ đi xe đạp tại ngã tư. Theo thông tin ban đầu, cầu thủ 29 tuổi bị nghi vượt đèn đỏ trước khi tông vào người phụ nữ 48 tuổi, khiến nạn nhân bị thương ở tay và phải nghỉ làm trong hai tuần.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát Tokyo tiến hành thẩm vấn Mitoma, trong khi các công tố viên xem xét khả năng truy tố tuyển thủ Nhật Bản về hành vi gây thương tích do lái xe nguy hiểm.

Tuy nhiên, ngày 1/8, Văn phòng Công tố Tokyo xác nhận không khởi tố tiền vệ Brighton. Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ và kết luận cả Mitoma lẫn người đi xe đạp đều vượt đèn đỏ tại thời điểm xảy ra va chạm.

Theo truyền thông Nhật Bản, hệ thống tín hiệu giao thông và thiết kế khá phức tạp của nút giao cũng là một trong những yếu tố được các công tố viên cân nhắc trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Ngay sau vụ việc, đại diện của Mitoma gửi lời xin lỗi tới nạn nhân và những người liên quan. Thông báo cho biết cầu thủ người Nhật "rất nghiêm túc nhìn nhận vụ tai nạn", đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối và cảm thông với người bị thương.

Phía Mitoma cũng khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, tăng cường ý thức chấp hành luật giao thông và đẩy mạnh các biện pháp giáo dục nhằm tránh để những sự việc tương tự tái diễn trong tương lai.

Mitoma đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo gặp phải ở cuối mùa giải trước. Chấn thương này khiến anh không thể góp mặt trong chiến dịch World Cup 2026 cùng đội tuyển Nhật Bản.

Mitoma gây tai nạn ở quê nhà Nhật Bản

Sau khi nhầm lẫn tín hiệu và vượt đèn đỏ tại Tokyo, ngôi sao Kaoru Mitoma đã gây tai nạn khiến một phụ nữ đi xe đạp bị thương phải nhập viện điều trị.

18:20 8/7/2026

Ác mộng chấn thương của Mitoma

Tiền vệ Kaoru Mitoma của tuyển Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng chấn thương trước khi chuẩn bị tranh tài tại một giải đấu lớn.

11:29 15/5/2026

Nhật Bản mất Mitoma vẫn đủ sức gây địa chấn ở World Cup 2026

Nhiều người cho rằng tuyển Nhật Bản suy yếu vì thiếu vắng các ngôi sao lớn, nhưng thực tế "Samurai xanh" vẫn sở hữu đội hình đủ sức khiến cả thế giới dè chừng.

18:25 15/5/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mitoma Mitoma

    Đọc tiếp

    Mức lương kỷ lục của Vinicius ở Arsenal

    Mức lương kỷ lục của Vinicius ở Arsenal

    25 phút trước 16:00 1/8/2026

    0

    Arsenal cho thấy quyết tâm lớn trong thương vụ chiêu mộ Vinicius Junior khi sẵn sàng biến ngôi sao Real Madrid trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử đội bóng.

    Cái tôi khổng lồ của Zlatan Ibrahimovic

    Cái tôi khổng lồ của Zlatan Ibrahimovic

    26 phút trước 16:00 1/8/2026

    0

    "Adrenaline: My Untold Stories" là lời tự sự về một Zlatan đã bước qua đỉnh cao sự nghiệp nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng đối thoại với chính mình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý