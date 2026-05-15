Ác mộng chấn thương của Mitoma

Tiền vệ Kaoru Mitoma của tuyển Nhật Bản vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng chấn thương trước khi chuẩn bị tranh tài tại một giải đấu lớn.

Hôm 14/5, Brighton xác nhận Mitoma sẽ bỏ lỡ hai vòng cuối Premier League sau chấn thương gân kheo gặp phải trong chiến thắng 3-0 trước Wolves cuối tuần qua. Điều khiến người hâm mộ Nhật Bản lo lắng hơn nằm ở khả năng ngôi sao 28 tuổi không kịp bình phục để dự World Cup 2026.

Dù vậy, đài NHK cho biết Mitoma vẫn có thể được HLV Hajime Moriyasu điền tên vào danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Anh có thể vắng mặt ở 3 trận vòng bảng nhưng dự kiến kịp trở lại nếu Nhật Bản vào vòng knock-out.

Đây không phải lần đầu Mitoma gặp vấn đề thể trạng ngay trước một giải đấu lớn cùng đội tuyển quốc gia. Trước Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào mùa hè năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tiền vệ này cũng trải qua giai đoạn khó khăn.

Khi đó, vòng bảng AFC Champions League 2021 được tổ chức tập trung tại Uzbekistan nhằm hạn chế di chuyển giữa các quốc gia. Mitoma phải thi đấu liên tục 6 trận trong vòng 16 ngày cho Kawasaki Frontale và gặp chấn thương đùi vì mật độ thi đấu dày đặc. Sau đó, anh còn buộc phải tự cách ly sau khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong nội bộ đội bóng.

Hệ quả là Mitoma góp mặt tại Olympic trên quê nhà trong tình trạng không đảm bảo thể lực. Nhật Bản thi đấu tổng cộng 6 trận và cán đích ở vị trí thứ 4, còn Mitoma chỉ chơi vỏn vẹn 67 phút. Dấu ấn lớn nhất của anh là bàn thắng danh dự trong trận tranh huy chương đồng thua 1-3 trước Mexico.

Kịch bản tương tự tái diễn trước Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar đầu năm 2024. Trong trận hòa 1-1 giữa Brighton và Crystal Palace cuối tháng 12/2023, Mitoma dính chấn thương mắt cá sau nhiều pha vào bóng quyết liệt từ đối thủ.

HLV Roberto De Zerbi của Brighton khi đó tiết lộ Mitoma cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục và thừa nhận ông bất ngờ khi cầu thủ này vẫn được triệu tập lên tuyển Nhật Bản dự Asian Cup.

Dù bỏ lỡ toàn bộ vòng bảng, Mitoma vẫn ra sân từ ghế dự bị ở vòng 1/8 gặp Bahrain và trận tứ kết thua Iran.

Với Mitoma, mỗi giải đấu lớn dường như luôn đi kèm nỗi ám ảnh mang tên chấn thương. Tuyển Nhật Bản lúc này chỉ còn biết hy vọng cơn ác mộng ấy sẽ không một lần nữa cướp đi một trong những ngôi sao quan trọng nhất của họ tại World Cup 2026.

