Chủ tịch Perez mất kiểm soát giữa khủng hoảng tại Real

Chủ tịch Florentino Perez vướng vào những tranh cãi liên tiếp, điều hiếm thấy trong suốt hơn hai thập kỷ qua tại Real Madrid.

Trước và trong trận đấu giữa Real Madrid và Oviedo tại vòng 36 La Liga diễn ra rạng sáng 15/5, ông Perez cùng các cầu thủ “Los Blancos” hứng chịu làn sóng chỉ trích chưa từng có trong nhiều năm qua.

Ngay từ lúc xe bus chở đội Real Madrid tiến vào sân Bernabeu trước giờ bóng lăn, nhiều tiếng la ó xuất hiện hướng về phía các cầu thủ. Dù chưa lan rộng khắp sân, phản ứng này cho thấy sự bất mãn kéo dài của CĐV Real sau mùa giải thất vọng của đội bóng.

Không khí càng trở nên nặng nề khi các cầu thủ bước ra khởi động. Trong khi đội khách Oviedo nhận được những tràng pháo tay từ khán giả, các ngôi sao Real lại bị huýt sáo ngay trên sân nhà.

Đó được xem như thông điệp rõ ràng từ người hâm mộ gửi tới đội bóng sau chuỗi tuần đầy biến động, bao gồm vụ việc liên quan tới Kylian Mbappe, mâu thuẫn giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde, cùng cuộc họp báo gây tranh cãi của chủ tịch Perez.

Ở trận vừa qua, sân Bernabeu cũng chứng kiến lượng khán giả thấp hiếm thấy. Tuy nhiên, những cổ động viên có mặt lại thể hiện thái độ cực kỳ quyết liệt.

Trước giờ thi đấu, ông Perez bị bắt gặp đứng dậy tranh cãi trực tiếp với một số CĐV ngồi gần khu VIP. Hình ảnh vị chủ tịch Real liên tục đưa tay tỏ vẻ khó hiểu nhanh chóng gây chú ý lớn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhiều biểu ngữ phản đối chủ tịch Real xuất hiện trên khán đài với nội dung như “Florentino hãy ra đi” hay “Florentino có tội”. Lực lượng an ninh sân Bernabeu lập tức can thiệp, thu giữ biểu ngữ và xảy ra tranh cãi với một số người hâm mộ.

Manolo Lama, nhà báo của Cadena COPE, cho biết những người từng tiếp xúc với ông Perez đều hiểu rất rõ tính cách mạnh mẽ và quyết liệt của chủ tịch này. Nhưng những gì người đứng đầu Real đang thể hiện khiến dư luận thất vọng.

“Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Florentino. Ông ấy từng là người khiến nhiều người e ngại, sau đó được ngưỡng mộ, nhưng giờ lại trở nên đáng thương”, Lama phát biểu.

Từng được xem là biểu tượng quyền lực tuyệt đối tại Real, chủ tịch Perez giờ đây lại cho thấy dấu hiệu dần mất kiểm soát trước những khủng hoảng liên tiếp cả trong phòng thay đồ lẫn trên khán đài Bernabeu.

Những chỉ trích nhắm vào doanh nhân người Tây Ban Nha được cho là sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu Real không sớm ổn định tình hình cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

