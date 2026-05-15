Mourinho 'gieo mình' vào vòng xoáy khủng hoảng của Real Madrid

Real Madrid không tìm Jose Mourinho để bắt đầu một kỷ nguyên mới, họ tìm ông như giải pháp cuối cùng nhằm kéo đội bóng khỏi vòng xoáy hỗn loạn.

Sau 13 năm, Mourinho được cho là chuẩn bị trở lại Bernabeu. Nhưng lần tái hợp này khác rất xa giai đoạn năm 2010, khi ông bước vào Real Madrid với hình ảnh của “Người đặc biệt” vừa chinh phục châu Âu cùng Inter Milan.

Hiện tại, Mourinho đến trong vai người "chữa cháy" cho một Real Madrid rệu rã cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ.

Real đang sống trong những tháng ngày vô định.

Hai mùa liên tiếp trắng tay khiến sức chịu đựng của Florentino Perez cạn dần. Những cuộc cãi vã nội bộ, cầu thủ đánh nhau trên sân tập, làn sóng phản đối từ khán giả và cả áp lực tài chính đang đẩy đội bóng Hoàng gia vào thời kỳ bất ổn hiếm thấy.

Trong hoàn cảnh ấy, Perez không chọn một HLV trẻ trung hay đại diện cho tương lai. Ông chọn Mourinho, người từng tạo ra sự sợ hãi và kỷ luật tại Bernabeu.

Real Madrid đang hỗn loạn

Những gì xảy ra tại Real Madrid vài tuần gần đây cho thấy đội bóng này mất kiểm soát nghiêm trọng. Federico Valverde và Aurelien Tchouameni lao vào ẩu đả tới mức tiền vệ Uruguay phải nhập viện. Antonio Rudiger thì bị đồn có xung đột với Alvaro Carreras.

Kylian Mbappe liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích từ người hâm mộ. Mới đây nhất, anh công khai chỉ trích quyết định chọn lựa nhân sự của HLV Arbeloa.

Quan trọng hơn, niềm tin vào Florentino Perez cũng bắt đầu lung lay. Người đàn ông từng được xem là biểu tượng quyền lực tuyệt đối ở Bernabeu giờ phải mở họp báo để tự bảo vệ mình trước những tin đồn và làn sóng công kích từ truyền thông Tây Ban Nha.

Vấn đề của Real Madrid lúc này không chỉ là chiến thuật. Họ đang mất đi thứ từng làm nên bản sắc của CLB là sự ổn định và quyền lực phòng thay đồ.

Xabi Alonso thất bại một phần vì quá mềm mỏng với dàn sao đầy cá tính. Alvaro Arbeloa cũng không tạo ra được tiếng nói đủ lớn. Trong bối cảnh ấy, Mourinho xuất hiện như lựa chọn mang tính bản năng của Perez, ông cần một người đủ khả năng kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo bằng cá tính mạnh.

Arbeloa không có uy với học trò.

Mourinho chưa bao giờ là mẫu HLV chiều lòng cầu thủ. Ông kiểm soát phòng thay đồ bằng quyền lực, áp lực và đôi khi là sự lạnh lùng. Điều đó từng khiến nhiều ngôi sao nổi loạn trong quá khứ, nhưng cũng giúp ông tạo ra những tập thể có tính chiến đấu cực cao.

Real Madrid hiện cần điều đó hơn bất kỳ triết lý bóng đá đẹp mắt nào.

Canh bạc cuối của Perez

Sự trở lại của Mourinho cũng cho thấy Real Madrid đang thay đổi. Hơn một thập kỷ trước, họ là CLB sẵn sàng đốt tiền để thống trị thị trường chuyển nhượng. Còn hiện tại, Real phải sống chung với khoản nợ khoảng 2 tỷ euro sau dự án cải tạo Bernabeu cùng hàng loạt áp lực tài chính khác.

Đội bóng Hoàng gia vẫn sở hữu doanh thu khổng lồ, nhưng sức mạnh tài chính không còn áp đảo như trước. Premier League ngày càng bỏ xa phần còn lại của châu Âu. Những CLB có hậu thuẫn từ giới chủ Trung Đông cũng khiến Real khó duy trì vị thế độc tôn.

Perez hiểu ông không thể tiếp tục sai lầm. Bởi vậy, Mourinho xuất hiện như một lựa chọn an toàn về quyền lực hơn là chuyên môn.

Liệu cá tính mạnh mẽ của Mourinho có thể giúp ích cho Real?

Dĩ nhiên, Mourinho của năm 2026 không còn ở đỉnh cao như thời Porto, Chelsea hay Inter Milan. Những năm tháng tại Roma, Fenerbahce hay Benfica cho thấy ông cũng có giới hạn. Nhưng thứ Mourinho vẫn giữ nguyên là khả năng tạo ra kỷ luật và tâm lý chiến thắng trong môi trường áp lực cực lớn.

Câu hỏi lớn nhất nằm ở chỗ liệu những ngôi sao hiện tại của Real Madrid có chấp nhận sống dưới quyền Mourinho hay không. Vinicius Junior và Mbappe đều là các cá tính mạnh. Họ quen được trao đặc quyền. Mourinho thì ngược lại, ông luôn muốn quyền lực tối thượng thuộc về HLV.

Đó sẽ là cuộc va chạm không thể tránh khỏi.

Nhưng có lẽ Perez hiểu rõ điều ấy vẫn còn tốt hơn một Real Madrid vô định như hiện tại. Sau tất cả, Mourinho chưa chắc giúp Real Madrid trở lại đỉnh cao châu Âu. Tuy nhiên, ở thời điểm Bernabeu đầy bất ổn, ông là người hiếm hoi đủ sức khiến cả phòng thay đồ phải im lặng và lắng nghe.

