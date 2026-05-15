Bellingham ghi bàn giữa cơn giận dữ ở Bernabeu

Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 nhưng bầu không khí tại Bernabeu tiếp tục căng thẳng khi người hâm mộ đồng loạt phản đối Chủ tịch Florentino Perez.

Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Real Oviedo 2-0 ở vòng 36 La Liga rạng sáng 15/5. Tuy nhiên, tâm điểm trận đấu không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn đến từ làn sóng phản đối nhằm vào Chủ tịch Florentino Perez.

Trước giờ bóng lăn, Florentino Perez tiếp tục khẳng định ông sẽ không từ chức dù Real Madrid trải qua hai mùa liên tiếp không giành danh hiệu. Chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đồng thời thông báo tổ chức bầu cử mới để các ứng viên đối lập có cơ hội tranh cử.

Bầu không khí tại Bernabeu trở nên nặng nề ngay từ đầu trận. Khán đài xuất hiện nhiều khoảng trống và theo truyền thông Tây Ban Nha, Florentino Perez còn có màn tranh cãi ngắn với một số CĐV gần khu vực VIP.

Đến phút 10, một biểu ngữ với dòng chữ “Florentino, hãy rời đi ngay” xuất hiện trên khán đài trước khi bị lực lượng an ninh tháo xuống.

Trên sân, Real Madrid cũng chơi thiếu bùng nổ trong phần lớn thời gian trận đấu. Phải đến cuối hiệp một, đội chủ nhà mới khai thông bế tắc nhờ công của Gonzalo García sau pha kiến tạo từ Brahim Díaz.

Trước đó, Trent Alexander-Arnold có cú sút xa nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Brahim Diaz cũng khiến thủ môn Aarón Escandell phải vất vả cứu thua.

Bên phía Oviedo, đội khách tạo ra không ít cơ hội phản công đáng chú ý. Nacho Vidal và Alberto Reina đều bỏ lỡ những tình huống có thể mang về bàn gỡ hòa.

Kylian Mbappe trở lại sau chấn thương gân kheo và được tung vào sân trong 20 phút cuối. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp lại nhận vài tiếng la ó từ khán đài sau cú sút xa thiếu chính xác.

Người khép lại trận đấu là Jude Bellingham. Tiền vệ người Anh vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn ở phút 80 sau pha đi bóng mạnh mẽ và dứt điểm lạnh lùng trong vùng cấm.

Chiến thắng giúp Real Madrid giữ lại 3 điểm tại Bernabeu, nhưng áp lực dành cho Florentino Perez rõ ràng vẫn chưa hề giảm bớt.