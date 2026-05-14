Florentino Perez bị nghi dọn đường đổi cấu trúc Real Madrid

Chủ tịch Florentino Perez bị cho là đẩy nhanh cuộc bầu cử ở Real Madrid nhằm triệt tiêu phe đối lập và mở đường cho kế hoạch thay đổi mô hình quản trị CLB.

Chủ tịch Perez đang có những toan tính cho Real Madrid.

Ông Perez tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Real Madrid sau buổi họp báo gây nhiều phản ứng trái chiều hôm 14/5. Theo phân tích từ nhà báo Juan Ignacio Gallardo của MARCA, động thái bất ngờ công bố bầu cử sớm của Chủ tịch Perez không đơn thuần chỉ để ổn định tình hình đội bóng.

Gallardo cho rằng Chủ tịch Real Madrid đang muốn kiểm soát hoàn toàn tiến trình chuyển giao quyền lực tại sân Bernabeu, đồng thời mở đường cho kế hoạch thay đổi cấu trúc điều hành CLB trong tương lai.

Trong buổi xuất hiện trước truyền thông, Chủ tịch Perez gần như né tránh những vấn đề mà người hâm mộ quan tâm nhất. Ông không giải thích rõ về tương lai băng ghế huấn luyện, sự ra đi của Xabi Alonso, tình hình phòng thay đồ hay các tranh cãi xoay quanh dự án Super League và sân Bernabeu mới.

Thay vào đó, tâm điểm của buổi họp báo lại là thông báo tổ chức bầu cử khẩn cấp. Theo Gallardo, đây mới là “nước cờ quyền lực” thực sự của Florentino Perez.

Nhà báo của MARCA cho rằng ông Perez muốn nhanh chóng vô hiệu hóa mọi ứng viên đối lập có khả năng cạnh tranh quyền lực với mình. Đồng thời, ông cũng được cho là đang hướng tới việc thay đổi mô hình sở hữu truyền thống của Real Madrid bằng cách thành lập hội đồng quản trị mới.

Một trong những cái tên đáng chú ý được nhắc đến là doanh nhân Anas Laghrari, nhân vật thân cận với ông Perez và bị cho là đang âm thầm tham gia điều hành hoạt động hàng ngày của CLB.

Ở chiều ngược lại, Enrique Riquelme nổi lên như ứng viên tiềm năng có thể tạo ra đối trọng với Florentino trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo Gallardo, chính nguy cơ xuất hiện một phe đối lập đủ mạnh khiến Florentino quyết định đẩy nhanh thời gian tổ chức bầu cử.

Bài viết của MARCA cũng đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong cách Real Madrid vận hành hiện tại. Dù ông Perez nhiều lần khẳng định các hội viên là “chủ sở hữu CLB”, Gallardo cho rằng lượng thông tin thực tế mà họ tiếp cận gần như bằng không.

Buổi họp báo vốn được kỳ vọng giúp ông Perez lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, nhưng cuối cùng lại tạo thêm nhiều tranh cãi. Gallardo thậm chí nhận xét Chủ tịch Real Madrid đã tự làm tổn hại hình ảnh của mình chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.