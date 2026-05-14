Rodri có câu trả lời cho Real Madrid

Rodri chuẩn bị ký vào bản hợp đồng mới với Man City, khép lại mọi đồn đoán về khả năng chuyển sang Real Madrid.

Rodri và Man City tiến rất gần đến thỏa thuận gia hạn.

Hồi tháng 3, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt tiết lộ Real Madrid muốn đưa Rodri về sân Bernabeu sau World Cup 2026. Marca khẳng định đội bóng áo trắng theo dõi sát tình trạng thể lực của tiền vệ này sau thời gian anh dính chấn thương.

Rodri cũng không né tránh những câu hỏi liên quan đến Real Madrid. Tiền vệ 29 tuổi từng thừa nhận khó có thể từ chối lời mời từ những CLB lớn nhất thế giới. Trước đó, vào năm 2024, anh cũng công khai cho rằng việc được Real Madrid quan tâm là một vinh dự lớn.

Theo AS, Chủ tịch Florentino Perez thậm chí liên hệ trực tiếp với anh trai Rodri để tìm hiểu khả năng chuyển nhượng. Đội chủ sân Bernabeu xem ngôi sao của Manchester City không chỉ là sự bổ sung chuyên môn, mà còn là thủ lĩnh phòng thay đồ.

Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng ở mức quan tâm. Theo nhà báo Matteo Moretto, Man City chưa từng nhận được lời đề nghị nào. Trong lúc Real Madrid chần chừ, "The Citizens" nhanh chóng tận dụng thời cơ để xúc tiến gia hạn với Rodri khi anh chỉ còn một năm trong hợp đồng.

ESPN tiết lộ Man City hiểu rõ mong muốn trở lại La Liga của Rodri trong tương lai, nhưng không có ý định để mất trụ cột tuyến giữa. Nếu Real Madrid thật sự nhập cuộc, đội chủ sân Etihad cũng chỉ chấp nhận đàm phán với mức phí tối thiểu 40 triệu euro.

Sau thời gian dài cân nhắc cùng gia đình, Rodri quyết định tiếp tục gắn bó với Premier League. Do đó, đội bóng Tây Ban Nha buộc phải tìm kiếm phương án khác cho vị trí tiền vệ phòng ngự trong hè này.