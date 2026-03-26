Rodri 'bỏ ngỏ' khả năng khoác áo Real Madrid

Tiền vệ người Tây Ban Nha lần đầu lên tiếng về tương lai, thừa nhận không thể từ chối những CLB lớn như Real Madrid và để ngỏ khả năng trở lại La Liga.

Rodri không né tránh những đồn đoán liên quan đến Real Madrid. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình Radioestadio Noche của Onda Cero, tiền vệ người Tây Ban Nha thẳng thắn phát biểu: “Bạn không thể từ chối những CLB hàng đầu thế giới”.

Phát biểu này lập tức tạo ra nhiều suy đoán, đặc biệt trong bối cảnh Rodri chỉ còn một năm hợp đồng với Manchester City. Anh cũng xác nhận thời điểm quyết định đang đến gần: “Sẽ có lúc chúng tôi phải ngồi lại và nói chuyện”.

Rodri hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với Manchester City và tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha là điều mà giới mộ điệu vô cùng quan tâm.

Điều đáng chú ý là Rodri từng trưởng thành từ Atletico Madrid, đối thủ cùng thành phố với Real. Tuy nhiên, anh không xem đó là rào cản: “Việc từng chơi cho Atletico không khiến tôi không thể khoác áo Real Madrid. Đã có những cầu thủ đi con đường đó, dù không phải ngay lập tức”.

Dù vậy, tiền vệ 29 tuổi cũng tỏ ra thận trọng khi nói về sự quan tâm từ đội chủ sân Bernabeu. “Tôi không biết họ có thích mình hay không. Họ không nói chuyện trực tiếp với tôi, mà làm việc với người đại diện”, Rodri cho biết.

Song song với những úp mở về tương lai, Rodri cũng khẳng định mong muốn trở lại Tây Ban Nha trong một thời điểm phù hợp. “Tôi muốn chơi lại ở La Liga, điều đó là hiển nhiên”, anh nói.

Ở góc độ chuyên môn, Rodri cho thấy sự điềm tĩnh quen thuộc. Anh nhấn mạnh việc giành Quả bóng vàng không làm thay đổi con người mình.

“Tôi cố gắng để mọi thứ không ảnh hưởng đến bản thân”, tiền vệ này chia sẻ, đồng thời khẳng định lối sống giản dị khi không dùng mạng xã hội và không chạy theo hình ảnh hào nhoáng.

Sau giai đoạn quá tải, Rodri cũng thừa nhận chủ động giảm nhịp độ thi đấu để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. “Mùa này tôi không phải thi đấu quá nhiều, nên cảm thấy sung sức hơn”, anh nói. Việc nghỉ ngơi đúng thời điểm giúp tiền vệ người Tây Ban Nha tin rằng mình đang trở lại với phiên bản tốt nhất.

Ở cấp độ đội tuyển, Rodri vẫn giữ sự tự tin cao. Anh khẳng định Tây Ban Nha hướng tới chức vô địch World Cup, với niềm tin vào tập thể dưới thời HLV Luis de la Fuente.

Những phát biểu mới nhất của Rodri không phải lời khẳng định chắc chắn về một thương vụ. Nhưng rõ ràng, cánh cửa Real Madrid chưa bao giờ khép lại.