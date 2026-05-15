Arbeloa đáp trả Mbappe cực gắt

HLV Alvaro Arbeloa khẳng định ông là người duy nhất quyết định đội hình Real Madrid sau phát biểu gây tranh cãi của Kylian Mbappe.

Arbeloa không ngần ngại đáp trả Mbappe.

Rạng sáng 15/5, bầu không khí tại Real Madrid tiếp tục căng thẳng sau chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo ở vòng 36 La Liga.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào màn đáp trả trực diện của HLV Alvaro Arbeloa dành cho Mbappe trong buổi họp báo sau trận.

Trước đó, tiền đạo người Pháp gây chú ý khi cho biết bản thân chỉ còn là "tiền đạo thứ tư trong kế hoạch của Arbeloa". Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

"Tôi không có bốn tiền đạo và cũng chưa bao giờ nói câu đó. Có lẽ Mbappe đã hiểu nhầm", Arbeloa khẳng định.

HLV tạm quyền Real Madrid cũng nhấn mạnh ông hoàn toàn chủ động trong quyết định để Mbappe ngồi dự bị. Theo Arbeloa, chân sút người Pháp mới bình phục và không cần phải mạo hiểm ở trận đấu không mang tính sống còn.

"Nếu tôi không xếp cậu ấy đá chính thì cậu ấy sẽ không được đá. Tôi là HLV và người quyết định là tôi. Mbappe sẽ đá chính ở trận tới. Nhưng hôm nay Gonzalo xứng đáng được trao cơ hội hơn", Arbeloa chia sẻ.

Phát biểu cứng rắn của Arbeloa được xem là dấu hiệu mới cho thấy phòng thay đồ Real Madrid vẫn chưa thực sự ổn định sau mùa giải đầy biến động.

Thời gian qua, đội bóng Hoàng gia liên tục xuất hiện tin đồn về mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt sau chuỗi kết quả thất vọng ở Champions League lẫn La Liga.

Không chỉ Mbappe, Vinicius Junior cũng phải nhận những tiếng la ó từ khán đài trong trận đấu vừa qua. Dù vậy, Arbeloa cho rằng bộ đôi này vẫn là những trụ cột quan trọng và là các cầu thủ có khả năng tạo khác biệt lớn nhất của Real Madrid.

Arbeloa đồng thời thừa nhận Real Madrid đang trải qua giai đoạn khó khăn sau thêm một mùa giải gây thất vọng. Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Tây Ban Nha khẳng định ông sẽ tiếp tục làm những gì mình cho là đúng cho tới ngày cuối cùng còn dẫn dắt đội bóng.

