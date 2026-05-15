Mbappe làm dậy sóng Real Madrid

Kylian Mbappe gây chấn động truyền thông Tây Ban Nha khi công khai tiết lộ anh chỉ được xem là "tiền đạo thứ 4" tại Real Madrid dưới thời HLV Alvaro Arbeloa.

Sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Real Oviedo ở vòng 36 La Liga rạng sáng 15/5, Mbappe xuất hiện ở khu vực phỏng vấn với tâm trạng thất vọng. Ngôi sao người Pháp bất ngờ phải ngồi dự bị và không ngần ngại lên tiếng về quyết định của ban huấn luyện.

"Tôi không được đá chính vì HLV nói rằng tôi là tiền đạo số 4 của đội", Mbappe chia sẻ. "Tôi hoàn toàn sẵn sàng để ra sân. Nhưng đó là quyết định của ông ấy và tôi phải tôn trọng".

Khi được hỏi liệu có mâu thuẫn với Arbeloa hay không, chân sút 27 tuổi phủ nhận nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận áp lực cạnh tranh quá lớn tại Bernabeu. "Tôi phải nỗ lực để giỏi hơn Vinicius Junior, Franco Mastantuono và Gonzalo", Mbappe nói thêm.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, tuyển thủ Pháp còn đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ sau chuyến đi tới Italy giữa giai đoạn nhạy cảm của mùa giải. Tuy nhiên, Mbappe khẳng định anh được CLB cho phép rời Madrid và không phải cầu thủ duy nhất vắng mặt.

Tiền đạo người Pháp cũng lên tiếng về những tiếng la ó xuất hiện tại Bernabeu. "Đó là cuộc sống. Khi đội bóng không chiến thắng, người hâm mộ sẽ chọn ai đó để chỉ trích. Tôi từng trải qua điều này nhiều lần trong sự nghiệp", Mbappe nói thêm.

Mbappe khép lại cuộc phỏng vấn bằng thông điệp hướng tới tương lai: "Chúng tôi phải học cách chấp nhận chỉ trích và trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa tới".

