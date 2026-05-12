Mbappe từ chối ra sân tại Bernabeu

Kylian Mbappe được cho là không muốn ra sân tại Bernabeu thêm lần nào trong mùa giải năm nay sau khi liên tục chịu áp lực từ các cổ động viên Real Madrid.

Theo The Athletic, bầu không khí xung quanh tiền đạo người Pháp đang trở nên ngột ngạt. Do đó, cựu cầu thủ PSG nảy sinh ý định né tránh những tiếng la ó trên khán đài Santiago Bernabeu bằng cách từ chối thi đấu.

Real Madrid còn 3 vòng đấu cuối tại La Liga, gồm 2 trận trên sân nhà gặp Real Oviedo (15/5) và Athletic Club (24/5). Tuy nhiên, khả năng góp mặt của ngôi sao sinh năm 1998 vẫn bỏ ngỏ. Cá nhân Mbappe cũng đang điều trị chấn thương.

HLV Alvaro Arbeloa tỏ ra thận trọng khi nói về tình trạng của học trò sau trận thua Barcelona hôm 11/5: "Mùa giải còn 2 tuần nữa. Tùy thuộc vào tiến triển về những cảm giác khó chịu, chúng tôi sẽ đánh giá liệu cậu ấy có đủ điều kiện thi đấu hay không. Tôi thật sự hy vọng Mbappe hồi phục hoàn toàn để có thể dẫn dắt hàng công ngay từ đầu".

Nếu Mbappe không xuất hiện trong các trận đấu tới, đây sẽ là đoạn kết buồn cho mùa giải thứ 2 của anh tại Tây Ban Nha. Dù là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Bernabeu, tuyển thủ Pháp dường như chưa thể khiến các cổ động viên hài lòng.

Tương lai của nhà vô địch World Cup 2018 tại Real Madrid đang đứng trước những thử thách lớn về mặt tinh thần thay vì các vấn đề chuyên môn đơn thuần trên sân cỏ.

