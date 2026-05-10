Mbappe báo tin dữ cho Real

Kylian Mbappe vắng mặt ở El Clasico trong bối cảnh Real Madrid chìm sâu vào khủng hoảng lực lượng.

Mbappe chưa hồi phục.

Theo AS, Mbappe không kịp bình phục chấn thương cơ đùi trước chân phải và sẽ vắng mặt ở trận đấu diễn ra vào lúc 2h ngày 11/5. Ngôi sao người Pháp chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất sau nhiều ngày điều trị.

Việc Mbappe vắng mặt được xem là đòn giáng mạnh vào Real Madrid trong thời điểm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chìm trong hỗn loạn. Nếu không thắng tại Camp Nou, Real sẽ chứng kiến Barcelona đăng quang La Liga.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Thibaut Courtois mang đến đôi chút hy vọng cho đội khách. Thủ môn người Bỉ nghỉ thi đấu hơn một tháng và bỏ lỡ cả loạt trận Champions League gặp Bayern Munich, nhưng hiện đủ thể lực để tái xuất.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Aurelien Tchouameni. Dù liên quan tới vụ xô xát gây chấn động với Federico Valverde, tuyển thủ Pháp không nhận án phạt chuyên môn nào từ Real Madrid và vẫn có tên trong danh sách thi đấu.

HLV Alvaro Arbeloa hiện rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi Real Madrid chỉ còn đúng 16 cầu thủ đội một đủ điều kiện ra sân. Để đủ quân số, nhà cầm quân người Tây Ban Nha buộc phải gọi thêm nhiều cầu thủ trẻ từ đội Castilla như David Jimenez, Thiago Pitarch, Jorge Cestero và Cesar Palacios.

Real Madrid bước vào El Clasico rạng sáng 11/5 với áp lực khổng lồ, còn Barcelona chỉ cần thêm một điểm để chạm tay vào chức vô địch La Liga 2025/26.

