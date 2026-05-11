Mbappe và mùa giải thảm họa của Real Madrid

Real Madrid khép lại mùa giải bằng cảm giác trống rỗng, nơi Kylian Mbappe trở thành biểu tượng cho một tập thể mất phương hướng và đánh rơi bản sắc.

Mbappe chưa thể giúp Real Madrid bùng nổ.

Trong nhiều năm, thất bại của Real Madrid luôn đi kèm một điều gì đó đáng tự hào. Có thể họ thua vì thiếu may mắn, vì trọng tài, vì chấn thương hay đơn giản là đối thủ xuất sắc hơn ở thời điểm quyết định. Nhưng mùa giải 2025/26 không giống như thế. Nó mang đến cảm giác bất lực kéo dài, thứ cảm xúc mà những madridista lâu năm hiếm khi phải đối diện.

Sau thất bại tại Camp Nou, cây bút Tomás Roncero của Diario AS gọi đây là “một hành trình đáng thất vọng”. Cách ông viết đầy giận dữ, cay đắng nhưng cũng phản ánh chính xác hiện trạng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đó không còn là một Real Madrid biết cách vùng dậy trong nghịch cảnh. Đây là tập thể rệu rã, mất cá tính và thiếu thủ lĩnh.

Điều khiến các CĐV Real Madrid đau đớn không nằm ở khoảng cách 14 điểm với Barcelona. Nó nằm ở cảm giác đội bóng đã đánh mất linh hồn.

Mbappe và hình ảnh gây thất vọng

Kylian Mbappe được đưa về Bernabeu để trở thành trung tâm của kỷ nguyên mới. Sau nhiều năm theo đuổi, Chủ tịch Florentino Perez tin rằng ông sở hữu cầu thủ có thể kế thừa Cristiano Ronaldo. Một ngôi sao đủ sức kéo Real Madrid trở lại vị thế thống trị tuyệt đối.

Nhưng điều Real Madrid nhận được lúc này lại là sự thất vọng ngày càng lớn. Mbappe vắng mặt trong trận El Clasico vì lý do thể trạng. Về mặt chuyên môn, đó có thể là quyết định bình thường. Song cách mọi thứ diễn ra khiến cơn giận trong lòng madridista bùng phát. Khi đội bóng bước vào trận đấu lớn nhất mùa giải, ngôi sao số một thậm chí không xuất hiện để đồng hành cùng tập thể.

Trong quá khứ, các CĐV Real Madrid từng chứng kiến Sergio Ramos chơi bóng với đầu gối rách, Benzema thi đấu khi chưa hoàn toàn bình phục hay Cristiano Ronaldo nhiều lần ra sân với thể trạng không tốt nhất. Ở Bernabeu, tinh thần chiến đấu luôn là thứ được đặt ngang tài năng. Mbappe không cho thấy điều đó.

Tệ hơn, tiền đạo người Pháp đăng tải dòng chữ “Hala Madrid” trên Instagram khi Real Madrid đã bị Barcelona dẫn 0-2. Với nhiều người, hành động ấy giống một bài đăng xã giao hơn là sự đồng cảm thực sự với đội bóng đang chìm trong khủng hoảng.

Mbappe vắng mặt trong trận El Clasico.

Roncero gọi Mbappe là người chơi cho “Mbappe Football Club”. Đó là câu nói nặng nề, nhưng phản ánh cảm giác mà không ít madridista đang mang theo. Họ thấy một siêu sao quá quan tâm đến hình ảnh cá nhân, trong khi đội bóng mất dần bản sắc tập thể.

Mbappe vẫn ghi bàn. Anh vẫn là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng Real Madrid chưa bao giờ chỉ cần một cỗ máy săn bàn. CLB này luôn đòi hỏi nhiều hơn thế. Họ muốn biểu tượng. Muốn cá tính thủ lĩnh. Muốn những cầu thủ có thể kéo cả tập thể đứng dậy ở thời điểm khó khăn nhất.

Cristiano Ronaldo từng bị la ó ở Bernabeu, nhưng không ai nghi ngờ khát khao chiến thắng của anh. Mbappe hiện chưa tạo ra cảm giác tương tự.

Real Madrid không còn là chính mình

Điều đáng sợ nhất với Real Madrid lúc này là họ không còn khiến đối thủ e ngại.

Barcelona bước vào El Clasico với sự tự tin tuyệt đối. Đội bóng xứ Catalonia chơi thanh thoát, chủ động và đầy năng lượng. Trong khi đó, Real Madrid xuất hiện như tập thể già nua về tinh thần, dù sở hữu nhiều cầu thủ trẻ.

Khoảng cách lớn nhất giữa hai đội không nằm ở chiến thuật. Nó nằm ở trạng thái tâm lý và niềm tin vào hệ thống.

Barcelona vô địch La Liga mùa 2025/26.

Mùa trước, Real Madrid của Carlo Ancelotti vẫn giữ được bản lĩnh quen thuộc. Họ cạnh tranh La Liga tới những vòng cuối, đánh bại Manchester City của Pep Guardiola tại Champions League và loại cả Atletico Madrid. Đó vẫn là đội bóng biết cách vượt qua nghịch cảnh bằng kinh nghiệm lẫn cá tính.

Mùa này, tất cả sụp đổ quá nhanh. Real Madrid phòng ngự thiếu tổ chức. Tuyến giữa mất kiểm soát. Hàng công phụ thuộc cảm hứng cá nhân. Quan trọng hơn, đội bóng không còn tạo ra cảm giác đoàn kết. Những tranh cãi trong phòng thay đồ, áp lực từ truyền thông và sự thất vọng của người hâm mộ xuất hiện liên tục suốt nhiều tháng qua.

Nhìn vào đội hình hiện tại, người ta hiểu vì sao Roncero nhớ về thế hệ cũ. Casemiro, Kroos, Modric, Ramos hay Marcelo không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn. Họ tạo ra khí chất chiến thắng. Real Madrid hiện tại thiếu điều đó nghiêm trọng.

Đây chưa hẳn là tập thể yếu về mặt nhân sự. Vấn đề nằm ở việc nhiều cầu thủ giỏi không tạo thành một đội bóng lớn. Và khi bản sắc biến mất, Bernabeu cũng không còn là nơi đủ sức cứu rỗi tất cả.

Có lẽ điều duy nhất giúp madridista giữ lại hy vọng lúc này chính là lịch sử. Real Madrid từng nhiều lần gục ngã rồi trở lại mạnh mẽ hơn. Nhưng để làm được điều đó, họ cần nhìn thẳng vào thực tế rằng mùa giải này là thất bại toàn diện, không thể bao biện bằng vài khoảnh khắc cá nhân hay những lý do bên ngoài.

Với Real Madrid, thất bại chưa bao giờ là điều cấm kỵ. Điều không thể chấp nhận nằm ở cách họ thất bại. Và mùa giải này, đội bóng Hoàng gia đánh mất chính mình trước khi đánh mất các danh hiệu.