Mbappe vỡ mộng

Từ chỗ tham vọng chinh phục thành công cùng Real Madrid, Kylian Mbappe giờ bị chính nội bộ đội bóng nghi ngờ.

Mbappe đang trải qua giai đoạn khó khăn ở Real Madrid.

Real Madrid trải qua mùa giải thứ hai trắng tay liên tiếp với thất bại 0-2 trước Barcelona ở vòng 35 La Liga rạng sáng 11/5. Sau trận đấu, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ nội bộ Real Madrid bắt đầu nghi ngờ khả năng phối hợp giữa Mbappe và Vinicius trên hàng công.

Mùa này, đội hình Real tiếp tục bộc lộ những khoảng trống nhất định trong cách vận hành lối chơi khi có sự hiện diện của tiền đạo người Pháp. Một số ý kiến cho rằng hệ thống chiến thuật của Real Madrid không đạt được trạng thái cân bằng kể từ khi Mbappe gia nhập CLB vào hè 2024.

Các phân tích chuyên môn chỉ ra sự kết hợp giữa Mbappe và Vinicius không tạo được sức mạnh cộng hưởng như kỳ vọng từ ban lãnh đạo. Nhà báo Anton Meana đánh giá quá trình hòa nhập của Mbappe không suôn sẻ so với dự tính ban đầu.

Thậm chí, một số đồng đội cũng nhận thức được sự thiếu nhịp nhàng trong cấu trúc chung. Thay vì tạo ra một hàng công áp đảo, việc sắp xếp vị trí cho cả hai chân sút hàng đầu đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện trong việc duy trì sự ổn định.

Real Madrid đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp chiến thuật để giúp bộ đôi này phát huy năng lực cá nhân. Ban huấn luyện đặt mục tiêu điều chỉnh phương án nhân sự trong các buổi tập nhằm sớm cải thiện tình hình.

Đáng chú ý, Real Madrid trắng tay trong cả 2 mùa có sự xuất hiện của Mbappe. Nếu mọi thứ không cải thiện, Mbappe hoàn toàn có thể trở thành bản hợp đồng thất bại tại sân Bernabeu.

