Mbappe nổi loạn, Bernabeu dậy sóng cuối mùa

Kylian Mbappe được cho là công khai đối đầu HLV Alvaro Arbeloa sau khi bị xếp dự bị, đẩy Real Madrid vào thêm một cuộc khủng hoảng cuối mùa.

Mbappe đang khiến Real Madrid dậy sóng.

Bernabeu những ngày này không còn là nơi của niềm vui hay sự kỳ vọng. Với nhiều madridista, mùa giải hiện tại chỉ còn là thời gian chờ đợi trong mệt mỏi trước khi mọi thứ kết thúc.

Trận đấu với Oviedo thuộc vòng 36 La Liga rạng sáng 15/5 phản ánh rõ bầu không khí ấy. Real Madrid không còn mục tiêu ở La Liga, khán đài thiếu cảm xúc và người hâm mộ chỉ mong mùa hè tới thật nhanh để đội bóng bước vào cuộc tái thiết mới.

Dù vậy, hơn 62.000 khán giả vẫn xuất hiện tại Bernabeu. Điều đó cho thấy sức hút đặc biệt của đội bóng Hoàng gia ngay cả trong giai đoạn hỗn loạn nhất.

Theo cây viết Tomas Roncero của AS, Chủ tịch Florentino Perez phải liên tục xuất hiện trước truyền thông nhằm xoa dịu áp lực đang bao trùm đội bóng. Trong khi đó, thông tin Jose Mourinho sẵn sàng trở lại Bernabeu càng khiến bầu không khí thêm nóng bỏng.

Giữa sự thất vọng chung, Gonzalo trở thành điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ chơi đầy nhiệt huyết trước Oviedo. Gonzalo ghi bàn mở tỷ số trước giờ nghỉ và được xem như hình mẫu cầu thủ mà Bernabeu muốn nhìn thấy lúc này: giàu khát khao, pressing quyết liệt và luôn chiến đấu vì màu áo.

Trang báo Tây Ban Nha mô tả Gonzalo là mẫu trung phong cổ điển của bóng đá Tây Ban Nha, sở hữu tốc độ, tinh thần thi đấu máu lửa và khả năng săn bàn tốt. Sự nhiệt huyết của Gonzalo cũng kéo theo màn trình diễn tích cực của Brahim Diaz, một trong số ít cầu thủ Real Madrid duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt mùa giải.

Tuy nhiên, tâm điểm lớn nhất tại Bernabeu lại thuộc về Mbappe. Khi Alvaro Arbeloa tung tiền đạo người Pháp vào sân giữa hiệp hai, Bernabeu xuất hiện những tiếng la ó dữ dội. Theo AS, người hâm mộ Real Madrid lúc đó chưa hề biết mối quan hệ giữa Mbappe và Alvaro Arbeloa đã đổ vỡ hoàn toàn phía sau hậu trường.

Có Mbappe, Real Madrid vẫn chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Sau trận đấu, Mbappe được cho là cực kỳ tức giận vì phải ngồi dự bị. Tiền đạo người Pháp tin rằng anh bị HLV trưởng “trừng phạt” thay vì đơn thuần là quyết định chuyên môn.

Nguồn tin từ AS tiết lộ Mbappe cho rằng Alvaro Arbeloa từng nói anh chỉ là lựa chọn tiền đạo thứ tư sau Vinicius Júnior, Gonzalo và Franco Mastantuono. Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận Madrid dậy sóng bởi Mbappe vốn được xem là ngôi sao số một trong kế hoạch tái thiết đội bóng.

Alvaro Arbeloa sau đó cũng đáp trả trong buổi họp báo. Dù không đi sâu vào chi tiết, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã ngầm xác nhận mối quan hệ giữa ông và Mbappe gần như không thể cứu vãn. Đó là hình ảnh phản ánh rõ sự rạn nứt trong phòng thay đồ Real Madrid mùa này.

Không chỉ vấn đề chiến thuật hay phong độ, Real Madrid còn liên tục bị kéo vào những tranh cãi nội bộ liên quan tới cái tôi của các ngôi sao. Từ Vinicius cho tới Mbappe, đội bóng Hoàng gia nhiều lần xuất hiện cảm giác thiếu kiểm soát trong các thời điểm quan trọng.

AS thậm chí gọi quyết định thay đổi HLV của Real Madrid mùa này là “một thảm họa hoàn toàn”. Theo bài viết, Xabi Alonso từng cố gắng cứu vãn tình hình nhưng không thể xoay chuyển tập thể đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Arbeloa sau đó cũng không thể hàn gắn những rạn nứt ngày càng lớn trong phòng thay đồ.

Điều khiến madridista lo lắng nhất không chỉ là việc Real Madrid trắng tay, mà còn nằm ở cảm giác đội bóng đang đánh mất bản sắc từng giúp họ thống trị châu Âu suốt nhiều năm.

Bernabeu từng quen với những tập thể đầy cá tính nhưng luôn đoàn kết khi bước ra sân. Còn lúc này, Real Madrid lại bị bao phủ bởi cảm giác “mỗi người một hướng”, đúng như cách Tomás Roncero cay đắng kết luận: “Ai cũng chỉ còn biết nghĩ cho bản thân mình”.

Và đó có lẽ mới là thất bại lớn nhất của Real Madrid trong mùa giải hỗn loạn này.