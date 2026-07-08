Mitoma gây tai nạn ở quê nhà Nhật Bản

Sau khi nhầm lẫn tín hiệu và vượt đèn đỏ tại Tokyo, ngôi sao Kaoru Mitoma đã gây tai nạn khiến một phụ nữ đi xe đạp bị thương phải nhập viện điều trị.

Sáng 8/7, ngôi sao bóng đá người Nhật Bản, Mitoma bất ngờ vướng vào một vụ tai nạn giao thông tại một ngã tư thuộc quận Itabashi, Tokyo. Theo báo cáo từ cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào khoảng 8:45 sáng khi chiếc xe do anh điều khiển đã vượt đèn đỏ và đi vào giao lộ, dẫn đến va chạm trực diện với một người phụ nữ 48 tuổi đang di chuyển bằng xe đạp.

Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất. Kết quả chẩn đoán cho thấy người phụ nữ này bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể và cần khoảng hai tuần để bình phục hoàn toàn. Về phía Mitoma, nam cầu thủ may mắn không gặp chấn thương nào sau vụ va chạm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do anh nhầm lẫn tín hiệu giao thông, cho rằng đèn đã chuyển sang màu xanh nên đã nhấn ga tiến vào giao lộ.

Ngay sau sự việc, công ty quản lý của Mitoma cũng phát đi thông cáo báo chí chính thức. Đơn vị này gửi lời xin lỗi sâu sắc đến nạn nhân cùng gia đình, đồng thời khẳng định nam cầu thủ đang hối lỗi và cam kết hợp tác đầy đủ với các cơ quan điều tra.

"Ông Mitoma rất coi trọng vụ tai nạn này và đã bày tỏ sự cảm thông chân thành tới người bị ảnh hưởng," thông cáo viết. Hiện tại, phía công ty đại diện tuyên bố sẽ tăng cường đào tạo về tuân thủ luật lệ giao thông và văn hóa lái xe an toàn cho các vận động viên thuộc quyền quản lý nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự tái diễn.

Mitoma hiện tích cực phối hợp với cảnh sát để hoàn tất hồ sơ vụ việc. Mọi thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe nạn nhân và quá trình xử lý pháp lý sẽ tiếp tục được cập nhật.

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