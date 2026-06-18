Phản ứng của Vidal khi xem Messi huỷ diệt Algeria

Cú hat-trick vào lưới Algeria không chỉ giúp Lionel Messi đi vào lịch sử World Cup mà còn khiến Arturo Vidal, người từng sát cánh cùng anh tại Barcelona xúc động.

Vidal không giấu nổi cảm xúc thán phục khi theo dõi trận Argentina - Algeria. Ảnh trích từ video trực tiếp.

Lionel Messi tiếp tục là tâm điểm của World Cup 2026 sau màn trình diễn chói sáng trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria ở bảng J sáng 17/6.

Ba bàn thắng ghi được không chỉ giúp nhà đương kim vô địch khởi đầu thuận lợi mà còn đưa siêu sao 38 tuổi san bằng kỷ lục 16 bàn tại World Cup của huyền thoại Miroslav Klose.

Màn trình diễn ấy nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng trên mạng xã hội. Một trong những người theo dõi trận đấu với sự chú ý đặc biệt là Arturo Vidal. Cựu tiền vệ Barcelona phát trực tiếp trận đấu trên nền tảng Kick và liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho người đồng đội cũ.

Chứng kiến Messi ghi cả ba bàn cho Argentina, Vidal không giấu nổi cảm xúc. Tiền vệ người Chile gọi Messi là "người ngoài hành tinh" và cho rằng đội trưởng Argentina vẫn đang ở đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại.

“Cậu ấy là người ngoài hành tinh. Không bao giờ mắc sai lầm. Thật không thể tin nổi. Người duy nhất chơi bóng cho Argentina là Leo. Cậu ấy như chơi bóng một mình”, Vidal nhận xét trong buổi phát sóng trực tiếp.

Vidal và Messi thời cùng khoác áo Barcelona. Ảnh: Reuters.

Không dừng lại ở đó, cựu sao Juventus và Bayern Munich còn đặc biệt ấn tượng với khả năng săn bàn của Messi. Theo Vidal, số 10 của Argentina là cầu thủ duy nhất trên sân luôn hướng suy nghĩ về khung thành đối phương.

“Messi đã vượt qua tất cả. Phía trước vẫn còn Jordan và Áo. Leo sẽ ghi 9 bàn sau 3 trận đấu”, Vidal nói.

Những lời khen của Vidal càng trở nên đáng chú ý bởi tiền vệ này là một trong những cầu thủ hiểu rõ Messi. Hai người từng sát cánh tại Barcelona trong giai đoạn 2018-2020 và cùng trải qua nhiều trận đấu lớn ở cấp CLB.

Messi không chỉ lập hat-trick mà còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sáu kỳ World Cup khác nhau. Với 16 bàn thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, anh hiện đứng ngang hàng Miroslav Klose ở vị trí số một trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Video Messi hoàn tất hat-trick trong hiệp 2 Sáng 17/6, Lionel Messi hoàn tất cú hat-trick giúp Argentina hạ Algeria 3-0 thuộc bảng J World Cup 2026.