Ronaldo tịt ngòi, nhưng đừng vội kết luận Messi giỏi ghi bàn hơn

World Cup 2026 mới chỉ đi qua lượt trận đầu tiên nhưng cuộc tranh luận quen thuộc giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã nóng trở lại.

Ronaldo mắc kẹt tại World Cup.

Trong khi Messi lập hat-trick giúp Argentina thắng Tunisia 3-0, Ronaldo lại gây thất vọng khi không thể ghi bàn trong trận Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1. Sự tương phản ấy khiến nhiều người nhanh chóng đưa ra kết luận rằng Messi luôn vượt trội Ronaldo ở sân khấu World Cup.

Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào bản chất chuyên môn, câu chuyện không đơn giản như vậy.

Ronaldo chưa bao giờ là một chân sút tầm thường

Mỗi lần Ronaldo trải qua một trận đấu kém hiệu quả, đặc biệt ở các giải đấu lớn, những so sánh với Messi lại xuất hiện dày đặc. Nhưng nếu chỉ dựa vào một trận hòa của Bồ Đào Nha để đánh giá khả năng săn bàn của Ronaldo thì đó là cách nhìn quá đơn giản.

Ronaldo hiện vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá chuyên nghiệp. Anh cũng là người đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, điều tưởng như bất khả thi với phần lớn cầu thủ. Quan trọng hơn, những gì Ronaldo làm được ở Champions League là bằng chứng rõ ràng nhất cho năng lực săn bàn của anh.

Từ năm 2013 đến 2018, Ronaldo giành 6 danh hiệu Vua phá lưới Champions League liên tiếp. Trong giai đoạn ấy, anh là đầu tàu giúp Real Madrid giành 4 chức vô địch châu Âu chỉ trong năm mùa giải. Trước đó, Ronaldo cũng là Vua phá lưới Champions League năm 2008 khi cùng Manchester United đăng quang.

Nếu xét về độ khắc nghiệt, Champions League thậm chí còn được nhiều chuyên gia đánh giá cao hơn World Cup. Đây là giải đấu nơi các cầu thủ phải liên tục đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Âu trong suốt nhiều tháng, thay vì một giải đấu ngắn ngày kéo dài vài tuần. Mới đây, chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin còn chê World Cup có chất lượng thấp nhưng chưa ai dám chê Champions League kém chất lượng.

Ngay cả Messi, người được xem là đối trọng lớn nhất của Ronaldo, cũng không thể vượt qua số bàn thắng hay số lần giành danh hiệu Champions League của siêu sao người Bồ Đào Nha. Bởi vậy, nói Ronaldo kém ghi bàn so với Messi chỉ vì anh tịt ngòi trước CHDC Congo là nhận định thiếu công bằng với một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Điều đáng bàn không phải là khả năng ghi bàn của Ronaldo, mà là lý do khiến Messi thường tạo ra ảnh hưởng lớn hơn tại các kỳ World Cup. Sự khác biệt đầu tiên nằm ở phong cách thi đấu. Điều này chúng ta càng thấy rõ ở World Cup 2026.

VPBank là một trong những đơn vị đồng hành cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đưa FIFA World Cup 2026 về Việt Nam. Qua đó, thương hiệu thực hiện sứ mệnh phụng sự khán giả, mang sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh đến với hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt. Qua đó, chúng ta cũng nhìn rõ hơn về cách chơi của Messi và Ronaldo.

Vì sao Messi thường tỏa sáng ở World Cup hơn Ronaldo?

Messi là mẫu cầu thủ có thể tự tạo ra hệ thống vận hành cho cả đội bóng. Anh vừa là người tổ chức lối chơi, tạo cơ hội và kết thúc. Khi đội nhà gặp khó khăn, Messi có thể lùi sâu nhận bóng, điều phối nhịp độ trận đấu và kéo các đồng đội cùng tham gia vào hệ thống tấn công.

Messi luôn có những đồng đội chất lượng ở đội tuyển.

Trong chiến thắng 3-0 trước Tunisia, Messi không chỉ ghi 3 bàn, mà còn là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của Argentina. Anh có quyền tự do di chuyển khắp mặt sân và luôn nhận được sự hỗ trợ từ những vệ tinh chất lượng xung quanh.

Argentina hiện sở hữu một trong những hàng công cân bằng nhất World Cup 2026 với Lautaro Martinez và Julian Alvarez. Sự hiện diện của hai tiền đạo này giúp Messi không còn phải gánh trách nhiệm ghi bàn duy nhất như trước đây.

Khi đối thủ tập trung theo kèm Messi, họ lại sợ Martinez hoặc Alvarez có thể tạo đột biến. Ngược lại, khi hàng thủ đối phương chú ý đến các tiền đạo, Messi lại có thêm khoảng trống để khai thác.

Bồ Đào Nha thì khác. Trong nhiều năm qua, lối chơi của đội tuyển này vẫn xoay quanh Ronaldo. Dù đã bước sang tuổi 41, anh vẫn là trung tâm của hầu hết phương án tấn công.

Vấn đề nằm ở chỗ những vệ tinh xung quanh Ronaldo không tạo ra đủ áp lực lên hàng thủ đối phương. Với vị trí trung phong, Ronaldo cô đơn trong sơ đồ 4-5-1 của Bồ Đào Nha.

Khi các đồng đội không đủ sức chia lửa, mọi sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương đều đổ dồn vào Ronaldo. Điều đó khiến anh thường xuyên bị cô lập trong vòng cấm và phải đối mặt với nhiều hậu vệ cùng lúc. Phong cách chơi của Ronaldo quá lộ khi luôn nhô lên cao nhất dễ bị đối phương bắt bài. Cảnh anh phải giơ tay xin bóng do đói bóng là điều chúng ta không hề thấy ở Messi.

Nghịch lý xuất hiện khi Bồ Đào Nha càng phụ thuộc vào Ronaldo thì Ronaldo càng khó phát huy hết khả năng của mình. Ở tuổi 41, anh không còn đủ tốc độ và khả năng di chuyển liên tục như thời kỳ đỉnh cao tại Manchester United hay Real Madrid. Trong khi đó, hệ thống chiến thuật của Bồ Đào Nha vẫn chưa thực sự thoát khỏi cái bóng của siêu sao này.

Vì vậy, Ronaldo đang mắc kẹt trong chính vị thế huyền thoại của mình. Đội tuyển cần anh để tạo niềm tin và sức hút, nhưng đồng thời cũng khó xây dựng một lối chơi linh hoạt khi mọi đường bóng đều hướng về anh.

Messi tỏa sáng tại World Cup 2026 không chỉ vì anh chơi hay hơn Ronaldo ở thời điểm này. Quan trọng hơn, Leo đang được đặt trong một hệ thống phù hợp với điểm mạnh của mình. Còn Ronaldo, dù vẫn là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đang phải chiến đấu với tuổi tác, với sự phụ thuộc của đội tuyển và với kỳ vọng khổng lồ mà chính sự nghiệp lẫy lừng của anh tạo ra.