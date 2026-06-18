'Ronaldo không còn như trước'

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Cristiano Ronaldo gây thất vọng trong trận đấu với CHDC Congo.
Sáng 18/6, sau khi giúp CHDC Congo cầm hòa Bồ Đào Nha với tỷ số 1-1 tại bảng K World Cup 2026, thủ thành Ngal'ayel Mukau có những chia sẻ gây chú ý về cách vô hiệu hóa Ronaldo.
Khi được hỏi liệu đội tuyển CHDC Congo có chuẩn bị kế hoạch đặc biệt nào để ngăn chặn chân sút vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha, anh cho biết: "Thành thật mà nói là không hẳn, vì chúng tôi biết anh ấy không còn như trước nữa... anh ấy đã lớn tuổi hơn một chút".
Dù đưa ra đánh giá thực tế về hiệu suất thi đấu, người gác đền của CHDC Congo vẫn dành sự nể trọng cho đối thủ. Anh nhấn mạnh: "Tuy nhiên, anh ấy vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, rất đáng kính trọng!".
Ở trận đấu với CHDC Congo, Ronaldo mang đến một màn trình diễn thất vọng khi không có pha rê bóng thành công nào và cũng chẳng có nổi một cú sút trúng đích. Số lần chạm bóng của đội trưởng Bồ Đào Nha cả trận chỉ là 25, dù "Selecao châu Âu" kiểm soát bóng tới 75%.
Bồ Đào Nha giờ đây sẽ hướng đến cuộc chạm trán Uzbekistan vào ngày 24/6 tới để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. Ở lượt trận cuối, đội bóng áo bã trầu sẽ chạm trán Colombia (28/6).
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