Ronaldo tỏ thái độ với đồng đội

Cristiano Ronaldo không giấu được sự thất vọng khi tuyển Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng K World Cup 2026.

Ronaldo không hài lòng với thủ môn Costa.

Trên sân NRG, Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi khi Joao Neves ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6, tạo thế trận chủ động cho đại diện châu Âu. Tuy nhiên, lợi thế không được duy trì lâu khi Yoane Wissa tung cú dứt điểm chính xác trước giờ nghỉ.

Ngay sau bàn thua, ống kính truyền hình ghi lại hình ảnh đội trưởng Ronaldo tỏ ra cực kỳ tức giận, liên tục ra dấu và hướng sự bực bội về phía Diogo Costa. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, nhiều góc quay cho thấy thủ thành Bồ Đào Nha không phải người chịu trách nhiệm trực tiếp. Tình huống dẫn đến bàn thua bắt nguồn từ việc hàng phòng ngự bị kéo giãn, tạo điều kiện cho Wissa thoải mái dứt điểm trong vùng cấm mà không bị áp sát quyết liệt.

Phản ứng mạnh mẽ của Ronaldo tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về vai trò thủ lĩnh của anh trong đội hình. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc công khai thể hiện sự tức giận với đồng đội trên sân có thể ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội. Dù vậy, cũng có ý kiến bênh vực siêu sao 41 tuổi, cho rằng đó là phản ứng xuất phát từ khát khao chiến thắng và tiêu chuẩn khắt khe mà anh luôn đặt ra cho bản thân cũng như tập thể.

Trận hòa khiến hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sớm gặp áp lực, trong bối cảnh họ vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp. Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục gặp Uzbekistan (24/6) và Colombia (28/6) ở bảng K.

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