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Thể thao World Cup 2026

Kỷ lục đáng quên của Ronaldo

  • Thứ năm, 18/6/2026 06:21 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Sau trận hòa CHDC Congo 1-1 tại bảng K World Cup 2026, Cristiano Ronaldo chính thức chạm mốc 10 trận liên tiếp không ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha tại các giải đấu lớn.

Cristiano Ronaldo gây thất vọng trong trận đấu với CHDC Congo.

Ở tuổi 41, Ronaldo đã trải qua tổng cộng 802 phút tịt ngòi sau 10 lần ra sân gần nhất tại World Cup và EURO. Đây là chuỗi trận không bàn thắng dài nhất trong sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia của tiền đạo này tại các giải đấu lớn, đánh dấu một giai đoạn khó khăn về hiệu suất ghi bàn của anh.

Dù vẫn đang nắm giữ vị thế chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, phong độ hiện tại của Ronaldo đang đối mặt với nhiều vấn đề. Việc anh im hơi lặng tiếng trong thời gian dài tại các sân chơi danh giá khiến "Selecao châu Âu" gặp nhiều khó khăn, điển hình như hòa CHDC Congo 1-1 trong trận ra quân tại bảng K World Cup 2026 vào rạng sáng 18/6.

Bất chấp cơn hạn hán bàn thắng kéo dài, huấn luyện viên Roberto Martinez vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong đội hình Bồ Đào Nha. CR7 hiện vẫn là nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng áo bã trầu.

Sau trận hòa CHDC Congo, "Selecao châu Âu" sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Uzbekistan vào ngày 24/6 tới. Sau đó sẽ là màn đối đầu Colombia ở lượt trận cuối (28/6).

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Huy Trưởng

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