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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo vô hại trước kế hoạch của Congo

  • Thứ năm, 18/6/2026 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cách bố trí hàng thủ của CHDC Congo đã vô hiệu hóa hoàn toàn Cristiano Ronaldo, góp phần khiến Bồ Đào Nha gây thất vọng trong trận hòa 1-1 ở ngày ra quân bảng K World Cup 2026.

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Aaron Wan Bissaka và các đồng đội vô hiệu hóa hoàn toàn Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 18/6, Cristiano Ronaldo bước vào kỳ World Cup thứ sáu với kỳ vọng tiếp tục tạo nên khác biệt cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thay vì trở thành tâm điểm như Lionel Messi hay Kylian Mbappe, siêu sao 41 tuổi lại trải qua một trong những trận đấu nhạt nhòa nhất của mình ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở tuổi tác hay phong độ của Ronaldo. CHDC Congo đã chuẩn bị một kế hoạch chiến thuật hiệu quả để vô hiệu hóa mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đối thủ.

Đại diện châu Phi sử dụng hệ thống ba trung vệ với nhiệm vụ rõ ràng là không cho Ronaldo khoảng trống hoạt động trong vùng cấm. Mỗi khi Bồ Đào Nha triển khai bóng ra biên và chuẩn bị tạt vào trong, luôn có ít nhất hai cầu thủ Congo sẵn sàng áp sát tiền đạo đội trưởng Bồ Đào Nha.

Cách bố trí này khiến những tình huống sở trường của Ronaldo gần như biến mất. Các pha không chiến bị hạn chế, còn khoảng trống để băng cắt dứt điểm cũng không xuất hiện.

Suốt trận, Ronaldo chỉ có 25 lần chạm bóng, ít nhất trong số các cầu thủ đá chính của Bồ Đào Nha. Anh tung ra 3 cú dứt điểm nhưng không một lần đưa bóng đi trúng đích. Hai cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp hai đều kết thúc bằng những pha dứt điểm thiếu chính xác.

Trong khi Ronaldo bị cô lập, CHDC Congo lại cho thấy sự kỷ luật đáng nể. Yoane Wissa ghi bàn gỡ hòa ở cuối hiệp một, mang về điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup cho đội tuyển này sau 52 năm chờ đợi ngày trở lại.

Kết quả hòa 1-1 khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế sớm ở bảng K. Quan trọng hơn, trận đấu đặt ra dấu hỏi lớn cho HLV Roberto Martinez. Khi các đối thủ đã tìm ra cách khóa chặt Ronaldo bằng những hệ thống phòng ngự dày đặc, Bồ Đào Nha sẽ cần thêm phương án tấn công nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2026.

Video Congo san bằng tỷ số Đại diện châu Phi khai thác triệt để sự hớ hênh nơi hàng thủ Bồ Đào Nha để cân bằng tỷ số 1-1 trong trận ra quân sáng 18/6.

Không phải Ronaldo, đây mới là điểm yếu của Bồ Đào Nha

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Đào Trần

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