HLV Bồ Đào Nha sợ phải thay Ronaldo?

Siêu sao Cristiano Ronaldo gây thất vọng trong ngày ra quân dù được thi đấu trọn vẹn 90 phút trước CHDC Congo ở trận mở màn bảng K World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

HLV Roberto Martinez bị chỉ trích vì cho Ronaldo đá hết trận. Ảnh: Reuters.

Trước trận hòa 1-1 của Bồ Đào Nha với CHDC Congo, người hâm mộ kỳ vọng Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại hoàn toàn trái ngược mong đợi khi CR7 có màn trình diễn mờ nhạt và không thể tạo ra sự khác biệt cho đội nhà.

Sau trận, quyết định giữ Ronaldo trên sân đến hết trận của HLV Roberto Martinez trở thành chủ đề gây tranh cãi. Bình luận trên BBC, cựu tiền đạo Chris Sutton cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quá dè dặt.

“Đó là quyết định khá khó hiểu từ Martinez. Có cảm giác ông ấy e ngại việc thay Ronaldo ra sân. Ronaldo không phải HLV, nhưng trận đấu hôm nay dường như đã vượt khỏi tầm ảnh hưởng của cậu ấy”, Sutton nhận xét.

Thay vì rút Ronaldo, HLV Martinez lại quyết định để Vitinha rời sân ở phút 83, nhường chỗ cho tiền đạo Goncalo Ramos. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng không mang lại hiệu quả trong phần còn lại của trận đấu.

Dù kiểm soát bóng tới 75%, Bồ Đào Nha vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tấn công. Đoàn quân của HLV Roberto Martinez chỉ thực hiện 7 cú dứt điểm trong cả trận, trong đó pha lập công của Joao Neves cũng là cú dứt điểm duy nhất trúng đích.

Trận hòa 1-1 không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha tại bảng K. Tuy nhiên, đại diện châu Âu sẽ cần cải thiện lối chơi ở hai trận còn lại của vòng bảng.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.